Гвардиола: «Есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет еще сильнее в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от следующего розыгрыша английской Премьер-лиги.

«Нужно принять правильные решения перед следующим сезоном. Мы должны стать лучше, потому что «Ливерпуль» точно останется в борьбе, и другие, полагаю, также будут прогрессировать. Но команда принимает этот вызов. И у меня есть ощущение, что мы будем еще сильнее в следующем сезоне», – сказал Гвардиола.