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    Гвардиола: «Есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет еще сильнее в следующем сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от следующего розыгрыша английской Премьер-лиги.

    «Нужно принять правильные решения перед следующим сезоном. Мы должны стать лучше, потому что «Ливерпуль» точно останется в борьбе, и другие, полагаю, также будут прогрессировать. Но команда принимает этот вызов. И у меня есть ощущение, что мы будем еще сильнее в следующем сезоне», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» выиграл АПЛ два раза подряд.
    • В сезоне-2018/19 манкунианцы опередили «Ливерпуль» всего на одно очко.

    Источник: The Times

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