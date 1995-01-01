Чем можно быть довольным в этой игре?? Это фиаско. Мы побеждаем только Енисей и Уфу, и то еле-еле. Игры вообще никакой нет. Игроки не понимают друг друга. Ташаев всё время, что играл, постоянно просил пас, открывался, а Аэртон его игнорировал. Вообще, Аэртон просто от игры к игре разочаровывает. Он не прибавляет, а деградирует. Посмотрел после матч бомжей с навозом. Вот это игра. А Спартак на своём поле еле-еле минималку отстоял. А Кононов после каждого матча какой-то прогресс видит.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).
— Доволен результатом, а в игре были недочеты. Тем не менее мы создали больше моментов, ударов, по всем показателям были лучше. Мы понимаем, что работа идет, нужно прибавлять.
— Когда наладится реализация моментов?
— Самый тяжелый вопрос для любого тренера. Трудно сказать. Но в любом случае когда-то это наступит.
— Вы продолжаете использовать Фернандо в высокой позиции. Почему? И не кажется, что из глубины (как в чемпионском сезоне) он был бы полезнее?
— Хотел бы мыслить нынешним днем. Как он играл в чемпионский сезон — помню, но на данный момент Фернандо мне нужен в более атакующей позиции. Он меньше действует в отборе, зато может отдать передачу или пробить сам. С игры он уже забил два гола. Вся статистика говорит, что в этой позиции он полезен. Плюс мы играем в три полузащитника, он может отпускаться вниз. Мне нравится, как он действует. Но нам не хватает завершения от других игроков.
— Почему выпустили Умярова? Впервые в стартовом составе.
— Кстати, нужно поздравить его с дебютом. Он давно не играл, был травмирован. Но сейчас он очень солидно смотрится на тренировках, а Гулиев выпал из-за карточки, поэтому дали ему возможность проявить себя. По мне, он сыграл очень полезно.
— Явно прибавил Ташаев в последних матчах. В чем дело?
— Помимо работы важную роль играет адаптация. В «Динамо» другой уровень, другой футбол, другая команда. Там он был лидером. Играть он умеет, но здесь пока нервничает, потому что хочет забить.
— Айртон в позиционной обороне выглядит катастрофически. Почему?
— Катастрофой я бы это не назвал. Конечно, идет обучение. Я об этом говорил, когда он только приходил. Данные у него хорошие, но надо многому научиться в плане игры в защите. Это касается не только Айртона, но и каждого игрока. Нужно постоянно совершенствоваться.
Кстати, Айртону ведь 21 год, он в принципе молодой игрок. Большую часть карьеры он выступал в атаке, последний год он стал защитником. Одним из лучших в Бразилии.
— Адриано был травмирован, но полетел набирать форму в Дубай. Зачем?
— Думаю, надо у него спросить. У него было два выходных и индивидуальные задания. Он их выполнил и был готов играть сегодня, поэтому я не спрашивал у него ничего. Он мог полететь хоть на Луну. Но если бы он эти задания не выполнил, то это был бы другой разговор, тогда бы спросил: «Что ты там делал?». Что касается матча, то я доволен им. Забил бы — еще больше был бы доволен.
- «Спартак» занимает четвертое место в таблице с 46 очками.
- В последних двух турах команда Олега Кононова сыграет с «Крыльями Совет» и «Оренбургом».