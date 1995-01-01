Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Доволен результатом, а в игре были недочеты. Тем не менее мы создали больше моментов, ударов, по всем показателям были лучше. Мы понимаем, что работа идет, нужно прибавлять.

— Когда наладится реализация моментов?

— Самый тяжелый вопрос для любого тренера. Трудно сказать. Но в любом случае когда-то это наступит.

— Вы продолжаете использовать Фернандо в высокой позиции. Почему? И не кажется, что из глубины (как в чемпионском сезоне) он был бы полезнее?

— Хотел бы мыслить нынешним днем. Как он играл в чемпионский сезон — помню, но на данный момент Фернандо мне нужен в более атакующей позиции. Он меньше действует в отборе, зато может отдать передачу или пробить сам. С игры он уже забил два гола. Вся статистика говорит, что в этой позиции он полезен. Плюс мы играем в три полузащитника, он может отпускаться вниз. Мне нравится, как он действует. Но нам не хватает завершения от других игроков.

— Почему выпустили Умярова? Впервые в стартовом составе.

— Кстати, нужно поздравить его с дебютом. Он давно не играл, был травмирован. Но сейчас он очень солидно смотрится на тренировках, а Гулиев выпал из-за карточки, поэтому дали ему возможность проявить себя. По мне, он сыграл очень полезно.

— Явно прибавил Ташаев в последних матчах. В чем дело?

— Помимо работы важную роль играет адаптация. В «Динамо» другой уровень, другой футбол, другая команда. Там он был лидером. Играть он умеет, но здесь пока нервничает, потому что хочет забить.

— Айртон в позиционной обороне выглядит катастрофически. Почему?

— Катастрофой я бы это не назвал. Конечно, идет обучение. Я об этом говорил, когда он только приходил. Данные у него хорошие, но надо многому научиться в плане игры в защите. Это касается не только Айртона, но и каждого игрока. Нужно постоянно совершенствоваться.

Кстати, Айртону ведь 21 год, он в принципе молодой игрок. Большую часть карьеры он выступал в атаке, последний год он стал защитником. Одним из лучших в Бразилии.

— Адриано был травмирован, но полетел набирать форму в Дубай. Зачем?

— Думаю, надо у него спросить. У него было два выходных и индивидуальные задания. Он их выполнил и был готов играть сегодня, поэтому я не спрашивал у него ничего. Он мог полететь хоть на Луну. Но если бы он эти задания не выполнил, то это был бы другой разговор, тогда бы спросил: «Что ты там делал?». Что касается матча, то я доволен им. Забил бы — еще больше был бы доволен.