Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Семак: «Ребята – молодцы, работали весь сезон, пахали, не ныли»

    Главный тренер «Зенита» прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1). После игры прошла церемония награждения санкт-петербуржцев.

    – Хорошая игра. Много было равной борьбы, обе команды хотели победить.

    Важный матч, чтобы праздник стал полноценный для нас и болельщиков. Смогли забить, могли сделать это раньше. Заслуженно победили. Ребята — молодцы, Знаю, как сложно без максимальной мотивации и концентрации проводить такие матчи. Заслужили победу и чемпионство, поставили жирную точку в праздновании. Конечно, будет и продолжение после заключительного матча, но сегодня мы получили кубок и золотые медали.

    Ребята – молодцы, работали весь сезон, пахали, не ныли. Футбольный бог видит и вознаграждает за труды. Это праздник для нас и города. С победой всех наших болельщиков. Поздравляю тренерский штаб и сотрудников, которые трудятся во благо команды.

    – Можете выделить один или несколько матчей, ставших поворотными для команды?

    – Весь сезон был сложным. Было и хорошее начало. Затем было очень сложно, но ушли на первом месте на перерыв. Думаю, вряд ли кто-то мог предположить, что мы весь сезон пройдем на первом месте. Зимой сбалансировали команду, укрепили позиции. Вторую часть сезона провели более продуктивно. Хорошо поработали на сборах и без больших спадов прошли весь сезон. Из Лиги Европы вылетели, но так сложились обстоятельства, могли проходить дальше. В целом откровенных провалов не было. Это заслуга тренеров по физподготовке и команды, потому что старались выжать максимум из того, что могли.

    – Как удалось настроить команду? «Зенит» практически уничтожил ЦСКА. Какие слова вы сумели найти?

    – Нашли не только слова. Мотивацию, концентрацию, желание играть и побеждать, общими усилиями смогли осознать, насколько это было важно. Нужно было отдать все силы игре. Результат мог быть и другой. Никто не ноет, а все делают то, что должны, вне зависимости от позиции. Они играют в одном из самых сильных клубов России и должны этому соответствовать, делая свою работу каждый день.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:06
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +450

      DMитрий 53 минуты назад

      Семак: «Ребята – молодцы, работали весь сезон, пахали, не ныли» - сейчас вот один нытик будет проситься, возьмёте и будет Вам баласт-нытик.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru