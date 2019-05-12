Семак: «Ребята – молодцы, работали весь сезон, пахали, не ныли»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1). После игры прошла церемония награждения санкт-петербуржцев.

– Хорошая игра. Много было равной борьбы, обе команды хотели победить.

Важный матч, чтобы праздник стал полноценный для нас и болельщиков. Смогли забить, могли сделать это раньше. Заслуженно победили. Ребята — молодцы, Знаю, как сложно без максимальной мотивации и концентрации проводить такие матчи. Заслужили победу и чемпионство, поставили жирную точку в праздновании. Конечно, будет и продолжение после заключительного матча, но сегодня мы получили кубок и золотые медали.

Ребята – молодцы, работали весь сезон, пахали, не ныли. Футбольный бог видит и вознаграждает за труды. Это праздник для нас и города. С победой всех наших болельщиков. Поздравляю тренерский штаб и сотрудников, которые трудятся во благо команды.

– Можете выделить один или несколько матчей, ставших поворотными для команды?

– Весь сезон был сложным. Было и хорошее начало. Затем было очень сложно, но ушли на первом месте на перерыв. Думаю, вряд ли кто-то мог предположить, что мы весь сезон пройдем на первом месте. Зимой сбалансировали команду, укрепили позиции. Вторую часть сезона провели более продуктивно. Хорошо поработали на сборах и без больших спадов прошли весь сезон. Из Лиги Европы вылетели, но так сложились обстоятельства, могли проходить дальше. В целом откровенных провалов не было. Это заслуга тренеров по физподготовке и команды, потому что старались выжать максимум из того, что могли.

– Как удалось настроить команду? «Зенит» практически уничтожил ЦСКА. Какие слова вы сумели найти?

– Нашли не только слова. Мотивацию, концентрацию, желание играть и побеждать, общими усилиями смогли осознать, насколько это было важно. Нужно было отдать все силы игре. Результат мог быть и другой. Никто не ноет, а все делают то, что должны, вне зависимости от позиции. Они играют в одном из самых сильных клубов России и должны этому соответствовать, делая свою работу каждый день.