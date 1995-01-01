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    Гончаренко – об игре команды весной: «Это не вопрос отдельного матча. Выводы сделаем после сезона»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    — Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры. Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит «Зенит». Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота.

    — Что с командой случилось весной? Понимаете ли, как выйти из этой ситуации?

    — Такие вещи надо обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезона.

    • ЦСКА занимает пятое место в таблице с 45 очками.
    • Команда Гончаренко на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов за два тура до конца.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1974

      Аид666 33 минуты назад

      это уже не отдельный матч... а реально вся весна... предсезонка провалена, че тут спорить-то...

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