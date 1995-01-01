Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры. Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит «Зенит». Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота.

— Что с командой случилось весной? Понимаете ли, как выйти из этой ситуации?

— Такие вещи надо обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезона.