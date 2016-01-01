Сарри: «Пришло время с уважением принять решение Азара. Но я надеюсь, что он останется с нами»

Эх ты забила бы твоя команда один гол я бы полюбил челси
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча последнего тура АПЛ с «Лестером» (0:0) высказался о будущем полузащитника Эдена Азара.
«Азар устал и сегодня был на скамейке запасных. Мы попытались выиграть с ним в последние 25 минут. Я думаю, Эден отыграл в «Челси» семь сезонов, в каждом матче стараясь показать максимум. Пришло время с уважением принять его решение, но я надеюсь, что он останется с нами», – сказал Сарри.
- В течение сезона неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к футболисту.
- Игрок говорил, что «всегда любил» «Реал» и не исключил ухода из «Челси» в межсезонье.