Сарри: «Пришло время с уважением принять решение Азара. Но я надеюсь, что он останется с нами»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча последнего тура АПЛ с «Лестером» (0:0) высказался о будущем полузащитника Эдена Азара.

«Азар устал и сегодня был на скамейке запасных. Мы попытались выиграть с ним в последние 25 минут. Я думаю, Эден отыграл в «Челси» семь сезонов, в каждом матче стараясь показать максимум. Пришло время с уважением принять его решение, но я надеюсь, что он останется с нами», – сказал Сарри.