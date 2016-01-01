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    Сарри: «Пришло время с уважением принять решение Азара. Но я надеюсь, что он останется с нами»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча последнего тура АПЛ с «Лестером» (0:0) высказался о будущем полузащитника Эдена Азара.

    «Азар устал и сегодня был на скамейке запасных. Мы попытались выиграть с ним в последние 25 минут. Я думаю, Эден отыграл в «Челси» семь сезонов, в каждом матче стараясь показать максимум. Пришло время с уважением принять его решение, но я надеюсь, что он останется с нами», – сказал Сарри.

    • В течение сезона неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к футболисту.
    • Игрок говорил, что «всегда любил» «Реал» и не исключил ухода из «Челси» в межсезонье.

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      de bruyne 4 минуты назад

      Эх ты забила бы твоя команда один гол я бы полюбил челси

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