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    Зидан – после поражения от «Сосьедада»: «Лучше бы сезон закончился как можно скорее»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче 37-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (1:3).

    «Мне очень понравилось начало матча, мы забили. После гола, который отменили из-за VAR, прошло четыре или пять минут, и потом началась другая игра.

    Потом нам забили гол. Обидно, потому что у нас был хороший матч, даже вдесятером мы могли забить. Лучше бы сезон закончился как можно скорее», – сказал Зидан.

    • На 39-й минуте у мадрдиского клуба удалили защитника Хесуса Вальехо.
    • «Реал» занимает третье место в таблице с 68 очками.

    Источник: Marca

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