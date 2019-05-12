Зидан – после поражения от «Сосьедада»: «Лучше бы сезон закончился как можно скорее»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче 37-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (1:3).

«Мне очень понравилось начало матча, мы забили. После гола, который отменили из-за VAR, прошло четыре или пять минут, и потом началась другая игра.

Потом нам забили гол. Обидно, потому что у нас был хороший матч, даже вдесятером мы могли забить. Лучше бы сезон закончился как можно скорее», – сказал Зидан.