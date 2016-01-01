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    Клопп: «Это наша первая попытка в борьбе за титул. То, что было раньше, не имеет отношения к нам»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги сезона АПЛ. Чемпионом стал «Манчестер Сити» с 98 очками, «Ливерпуль» с 97 очками занял второе место.

    «Выдающийся сезон. У нас был достойный конкурент, и он хорошо справился с задачей – у них 198 очков в двух сезонах. Это невероятно.

    Мы сделали большой прыжок в плане развития. Парни подталкивали себя к переходу на новые уровни, я люблю такое, и это развитие не закончилось.

    Это наша первая попытка в борьбе за титул. То, что было раньше, не имеет отношения к нам. Это наша первая попытка, и мы использовали ее не впечатляющим образом.

    Я бы не чувствовал себя так же, если бы мы проиграли. Я просто хотел, чтобы мы справились с этой ситуацией для собственного будущего. Ребята сделали это, так что я счастлив», – сказал Клопп.

    «Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул

    Источник: BBC

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2348

      владимир миронов 3 минуты назад

      Соорудить такую команду, это много значит, молодцы, удачи в финале ЛЧ. Клопп--супер тренер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2174

      Fan Loko mik 34 минуты назад

      Клоппу желаю победы в ЛЧ!! Классный тренер!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      DonBaton 45 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь ваше официальное название-Днищерпуль

      -5
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      Рейтинг: -7

      DonBaton 50 минут назад

      Неудачники,надо же было 10 очков преимущества просрать, ахахахахахахахахахахахахахахахахах. Теперь ещё в финале обосритесь и норм

      -3
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      Рейтинг: +354

      Platon Faustov 55 минут назад

      До прихода Клоппа ливер скатывался понемногу. А сейчас одно удовольствие смотреть за игрой. И в противостоянии двух сильных тренеров и клубов должен был кто-то проиграть.

      3
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      Рейтинг: +1035

      Koshkin@myshkyn 1 час назад

      Клопп, ты итак уже всё доказал! как из минимума, выжать максимум...! яйца есть, а это главное, удачи и успехов!

      3
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      Рейтинг: +7514

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Жаль его.Самые нетипичный тренер в нынешнем футболе.Успехов и победы в ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +5129

      mihail200606 1 час назад

      Дополнительный стимул ЛЧ выиграть..

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