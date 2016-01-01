Клопп: «Это наша первая попытка в борьбе за титул. То, что было раньше, не имеет отношения к нам»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги сезона АПЛ. Чемпионом стал «Манчестер Сити» с 98 очками, «Ливерпуль» с 97 очками занял второе место.

«Выдающийся сезон. У нас был достойный конкурент, и он хорошо справился с задачей – у них 198 очков в двух сезонах. Это невероятно.

Мы сделали большой прыжок в плане развития. Парни подталкивали себя к переходу на новые уровни, я люблю такое, и это развитие не закончилось.

Это наша первая попытка в борьбе за титул. То, что было раньше, не имеет отношения к нам. Это наша первая попытка, и мы использовали ее не впечатляющим образом.

Я бы не чувствовал себя так же, если бы мы проиграли. Я просто хотел, чтобы мы справились с этой ситуацией для собственного будущего. Ребята сделали это, так что я счастлив», – сказал Клопп.

«Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул