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    «Ливерпуль» набрал 97 очков в АПЛ. В предыдущих 25 сезонах этого хватило бы для победы

    «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче последнего тура АПЛ (2:0). Команда Юргена Клоппа набрала 97 очков в этом сезоне Премьер-лиги и заняла второе место, на одно очко отстав от «Манчестер Сити».

    «Ливерпулю» хватило бы такого результата для победы в предыдущих 25 сезонах лиги (всего их было 26, не считая того, который закончился сегодня). Единственный раз, когда команда набирала больше 97 очков в АПЛ, был сезон-2017/18. Тогда «Ман Сити» набрал 100 очков.

    • АПЛ существует с 1992 года.
    • «Манчестер Сити» стал чемпионом во второй раз подряд.

    Источник: Opta

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