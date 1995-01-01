Орлов: «Миллер настоял на назначении Семака вопреки остальным»

При всей нашей радости от победы в чемпионате - сложно пока это все. Для полных восторгов рановато. Положа руку на сердце: будем ли мы полностью счастливы, если Зенит 3 раза станет чемпионом - при такой блеклой игре, которую показывал значительную часть года? Я - нет. Мне в этом смысле Краснодар гораздо приятнее. И поэтому я был очень рад настоящей игре Зенита с Краснодаром! Поэтому - подождем с комплиментами. Пока работа не закончена, игра команды не поставлена. Это - факт.
Комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, что кандидатуру Сергея Семака на пост главного тренера летом 2018 года поддержал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Как отметил Орлов, руководитель лично настоял на назначении 43-летнего специалиста.
«К концу прошлого сезона в Питере развернулась настоящая кампания по поиску нового тренера. Семак сразу стал одним из основных кандидатов. За него проголосовал сам Миллер. Алексей Борисович вопреки остальным мнениям настоял на Семаке.
Его же хотели и болельщики. Во время одного матча, когда тренером был Манчини, ровно 10 минут они скандировали имя Семака», – говорит Орлов.
В первом же своем сезоне под руководством Семака «Зенит» досрочно выиграл РПЛ.