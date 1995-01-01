Орлов: «Миллер настоял на назначении Семака вопреки остальным»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, что кандидатуру Сергея Семака на пост главного тренера летом 2018 года поддержал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Как отметил Орлов, руководитель лично настоял на назначении 43-летнего специалиста.

«К концу прошлого сезона в Питере развернулась настоящая кампания по поиску нового тренера. Семак сразу стал одним из основных кандидатов. За него проголосовал сам Миллер. Алексей Борисович вопреки остальным мнениям настоял на Семаке.

Его же хотели и болельщики. Во время одного матча, когда тренером был Манчини, ровно 10 минут они скандировали имя Семака», – говорит Орлов.

В первом же своем сезоне под руководством Семака «Зенит» досрочно выиграл РПЛ.