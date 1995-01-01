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    Орлов: «Миллер настоял на назначении Семака вопреки остальным»

    Комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, что кандидатуру Сергея Семака на пост главного тренера летом 2018 года поддержал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Как отметил Орлов, руководитель лично настоял на назначении 43-летнего специалиста.

    «К концу прошлого сезона в Питере развернулась настоящая кампания по поиску нового тренера. Семак сразу стал одним из основных кандидатов. За него проголосовал сам Миллер. Алексей Борисович вопреки остальным мнениям настоял на Семаке.

    Его же хотели и болельщики. Во время одного матча, когда тренером был Манчини, ровно 10 минут они скандировали имя Семака», – говорит Орлов.

    В первом же своем сезоне под руководством Семака «Зенит» досрочно выиграл РПЛ.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +41

      житель СПб 9 минут назад

      При всей нашей радости от победы в чемпионате - сложно пока это все. Для полных восторгов рановато. Положа руку на сердце: будем ли мы полностью счастливы, если Зенит 3 раза станет чемпионом - при такой блеклой игре, которую показывал значительную часть года? Я - нет. Мне в этом смысле Краснодар гораздо приятнее. И поэтому я был очень рад настоящей игре Зенита с Краснодаром! Поэтому - подождем с комплиментами. Пока работа не закончена, игра команды не поставлена. Это - факт.

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      Рейтинг: +863

      general.lizyukov 10 минут назад

      А что, были ещё кандидаты? Не наигрались ещё с варягами?

      0
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      Рейтинг: +1719

      diadushka 10 минут назад

      на фоне случайного успеха зенита, теперь решили попиарить всю свиту царя! миллер лично настоял на назначении Семака! Кого следующим из окружения "солцеликого" будете осветлять?! Скоро появятся вбросы вроде, роттенберг купил Семаку билет на самолет до Питера, чтобы тот подписал контракт! усманов предложил наряду прочих тренеров кандидатуру Семака! абрамович был инициатором того, чтобы Семак пошел учиться на тренера и т.д.! Все для пиара, но никакого дела!

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      Рейтинг: +2657

      BarStep > diadushka 2 минуты назад

      А тебе лично, что с того Клоун?

      0
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      Рейтинг: +19259

      афоня72 42 минуты назад

      Пока это на руку российскому футболу в целом.

      2
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      Рейтинг: +946

      kazak161 42 минуты назад

      Миллер сея Зенита!А может и Руси?

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      Рейтинг: +837

      Etiainen 54 минуты назад

      Миллер - гений! качать его!

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      Рейтинг: +5705

      Eddyson > Etiainen 35 минут назад

      Да нее, не нужно: он человек скромный. Достаточно жалованье ему повысить, проиндексировать, так сказать.

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