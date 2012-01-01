Гапонов, Умяров и Ташаев – в старте «Спартака» на матч против «Уфы»

Да уж, составчик...
«Спартак» и «Уфа» назвали стартовые составы на игру 28-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ташаев, Фернандо, Мельгарехо, Зе Луиш.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Карп, Ваньек, Тилль, Сысуев, Игбун.
- Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице, уфимская команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.