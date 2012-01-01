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    Гапонов, Умяров и Ташаев – в старте «Спартака» на матч против «Уфы»

    «Спартак» и «Уфа» назвали стартовые составы на игру 28-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ташаев, Фернандо, Мельгарехо, Зе Луиш.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Карп, Ваньек, Тилль, Сысуев, Игбун.

    • Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице, уфимская команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4565

      prezent2017 4 минуты назад

      Да уж, составчик...

      0
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      Рейтинг: +651

      Max Bobr 5 минут назад

      Кононову еврокубки уже не нужны

      0
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      Рейтинг: +14920

      VVM1964 18 минут назад

      Вот такой у нас сегодня состав , что называется " по сусекам поскребли на стартовый состав наскребли " ((( .

      0
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      Рейтинг: +5168

      vka1970 29 минут назад

      Номера 8 нет, уже дело.
      Успехов и удачи !

      2
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      Рейтинг: +753

      Фанат Рубина 35 минут назад

      оо умяров в старте наконец то его заметили! а где глушенков? (который тоже из чертаново)

      2
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      Рейтинг: +5574

      Skull_Boy 37 минут назад

      Да уж, повезет, если хоть ничья будет

      1
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