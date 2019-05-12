«Навсегда в моем сердце». Это'О поздравил «Анжи» с 28-летием

Бывший капитан «Анжи» Самуэль Это'О опубликовал поздравление клубу с днем рождения.

Сегодня, 12 мая, махачкалинской команде исполнилось 28 лет.

«С днем рождения, ФК «Анжи»! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце», – написал камерунец в инстаграме.

38-летний футболист защищал цвета «Анжи» с 2011-го по 2013 годы.

За клуб из Дагестана нападающий провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.

При Это'О махачкалинцы дошли до финала Кубка России стали третьими в РПЛ в 2013 году.

По итогам текущего сезона «Анжи» вылетел в ФНЛ.