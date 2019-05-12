Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    «Навсегда в моем сердце». Это'О поздравил «Анжи» с 28-летием

    Бывший капитан «Анжи» Самуэль Это'О опубликовал поздравление клубу с днем рождения.

    Сегодня, 12 мая, махачкалинской команде исполнилось 28 лет.

    «С днем рождения, ФК «Анжи»! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце», – написал камерунец в инстаграме.

    • 38-летний футболист защищал цвета «Анжи» с 2011-го по 2013 годы.
    • За клуб из Дагестана нападающий провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.
    • При Это'О махачкалинцы дошли до финала Кубка России стали третьими в РПЛ в 2013 году.
    • По итогам текущего сезона «Анжи» вылетел в ФНЛ.

    text

    Публикация от text (@setoo9)

    Источник: Инстаграм Самуэля Это'О

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru