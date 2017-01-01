Орлов: «Агент Паредеса обращался в «Зенит» и сказал, что игрок готов вернуться»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «ПСЖ», готов вернуться в Санкт-Петербург. По словам журналиста, агент аргентинца уже связывался с сине-бело-голубыми.

«Это абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирает карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из «Зенита», клуб ему был до лампочки. «Зенит» оформил сделку века, выручив за него более 40 миллионов евро.

Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Орлов.