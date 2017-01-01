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    Орлов: «Агент Паредеса обращался в «Зенит» и сказал, что игрок готов вернуться»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «ПСЖ», готов вернуться в Санкт-Петербург. По словам журналиста, агент аргентинца уже связывался с сине-бело-голубыми.

    «Это абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирает карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из «Зенита», клуб ему был до лампочки. «Зенит» оформил сделку века, выручив за него более 40 миллионов евро.

    Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Орлов.

    • «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 40 миллионов евро.
    • Хавбек перешел в петербургский клуб из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.
    • Всего футболист провел за сине-бело-голубых 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +942

      altezzik 3 минуты назад

      Верните Зырянова лучше!

      0
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      Рейтинг: +429

      FCZenit is Ivanovo 3 минуты назад

      Примем, но уже не за такие деньги

      0
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      Рейтинг: +872

      волчарик 5 минут назад

      Редкий случай когда с Орловым можно согласиться.

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      Рейтинг: +730

      Иван_Невский 7 минут назад

      такое добро не надо, спасибо что избавили от него

      1
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      Рейтинг: +1410

      Tajik-za Zenit 9 минут назад

      Нет прощу не надо этого делать
      Он ушёл все наладилось
      Пускай в другое место пойдёт
      Сам говорил РПЛ не его уровень а сейчас хочет обратно

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    sv1969
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