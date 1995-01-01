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    Адвокат Кокорина: «Вариант отбыть срок в СИЗО не рассматривается»

    Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил о желании футболиста покинуть СИЗО «Бутырка».

    Ранее братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, получили сроки лишения свободы до года и шести месяцев.

    Согласно ч. 1 ст. 77 УИК РФ, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не больше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

    «Встречалось судейство и жестче. Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», – сказал Ромашов.

    Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре

    Источник: «Известия»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3569

      Агасфер 14 минут назад

      Наконец последовало признание о бесполезности для общества бывших подследственных,а ныне-осуждённых.

      0
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      Рейтинг: +3082

      порт 21 минуту назад

      Пусть обретёт профессию подметальщика.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3569

      Агасфер > порт 14 минут назад

      Он же уже выносил парашу,значит одна рабочая профессия есть :АССЕНИЗАТОР!

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      Рейтинг: +719

      Фанат Рубина > порт 13 минут назад

      она ему после сроков понадобиться

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