Адвокат Кокорина: «Вариант отбыть срок в СИЗО не рассматривается»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил о желании футболиста покинуть СИЗО «Бутырка».

Ранее братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, получили сроки лишения свободы до года и шести месяцев.

Согласно ч. 1 ст. 77 УИК РФ, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не больше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

«Встречалось судейство и жестче. Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», – сказал Ромашов.

Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре