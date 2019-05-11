Монтелла – о поражении от «Милана»: «У «Фиорентины» нет стойкости играть все 90 минут»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла дал комментарий после матча 36 тура Серии А против «Милана» (0:1). Специалист считает, что его команда испугалась.

«У нас нет психологической стойкости играть все 90 минут. При первых трудностях мы растворились на поле. Команда испугалась, «Фиорентина» словно ждала гола в свои ворота. Второй тайм был лучше», – цитирует Монтеллу Sky Sport Italia.