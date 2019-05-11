Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Монтелла – о поражении от «Милана»: «У «Фиорентины» нет стойкости играть все 90 минут»

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла дал комментарий после матча 36 тура Серии А против «Милана» (0:1). Специалист считает, что его команда испугалась.

    «У нас нет психологической стойкости играть все 90 минут. При первых трудностях мы растворились на поле. Команда испугалась, «Фиорентина» словно ждала гола в свои ворота. Второй тайм был лучше», – цитирует Монтеллу Sky Sport Italia.

    • «Фиорентина» в таблице идет 12-й.
    • Флорентийцы не побеждают 12 встреч подряд.
    • «Милан» – в очке от Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sport Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru