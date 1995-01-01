Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментирвал не засчитанный гол в матче 33-го тура Бундеслиги пртив «РБ Лейпцига» (0:0).

В начале второго тайма Леон Горетцка забил гол в ворота «Лейпцига».

Главный арбитр встречи Мануэль Грифе не засчитал мяч после просмотра видеоповтора.

«Так называемый офсайд – это шутка года. Это не было неверное решение, а VAR существует, чтобы исправлять неверные решения», – сказал Хенесс.