Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментирвал не засчитанный гол в матче 33-го тура Бундеслиги пртив «РБ Лейпцига» (0:0).
- В начале второго тайма Леон Горетцка забил гол в ворота «Лейпцига».
- Главный арбитр встречи Мануэль Грифе не засчитал мяч после просмотра видеоповтора.
«Так называемый офсайд – это шутка года. Это не было неверное решение, а VAR существует, чтобы исправлять неверные решения», – сказал Хенесс.
- «Бавария за тур до конца занимает первое место в таблице и на два очка опережает «Боруссию» Д.
- В последнем тура мюнхенцы сыграют с «Айнтрахтом», «Борссия» Д – с «Боруссией» М. Игры пройдет 18 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.