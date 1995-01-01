Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Хенесс – об отмененном голе в матче с «Лейпцигом»: «Так называемый офсайд – это шутка года»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментирвал не засчитанный гол в матче 33-го тура Бундеслиги пртив «РБ Лейпцига» (0:0).

    • В начале второго тайма Леон Горетцка забил гол в ворота «Лейпцига».
    • Главный арбитр встречи Мануэль Грифе не засчитал мяч после просмотра видеоповтора.

    «Так называемый офсайд – это шутка года. Это не было неверное решение, а VAR существует, чтобы исправлять неверные решения», – сказал Хенесс.

    • «Бавария за тур до конца занимает первое место в таблице и на два очка опережает «Боруссию» Д.
    • В последнем тура мюнхенцы сыграют с «Айнтрахтом», «Борссия» Д – с «Боруссией» М. Игры пройдет 18 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Твиттер журналиста Ронана Мерфи

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70326
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru