Агент Озила: «Месут останется в «Арсенале» до 2021 года»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из клуба.

«Слухи будут всегда. В этом нет сомнений, но я могу гарантировать преданность Месута. Он сосредоточен на «Арсенале» и только на нем. Он пропитан «Арсеналом» и определенно уважает контракт.

Он останется в клубе до 2021 года, и болельщикам не стоит волноваться из-за слухов о том, что он может уйти летом. Он нашел место, где чувствует себя как дома, и он верит, что может отдать клуб еще больше», – сказал Озил.