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    Агент Озила: «Месут останется в «Арсенале» до 2021 года»

    Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из клуба.

    «Слухи будут всегда. В этом нет сомнений, но я могу гарантировать преданность Месута. Он сосредоточен на «Арсенале» и только на нем. Он пропитан «Арсеналом» и определенно уважает контракт.

    Он останется в клубе до 2021 года, и болельщикам не стоит волноваться из-за слухов о том, что он может уйти летом. Он нашел место, где чувствует себя как дома, и он верит, что может отдать клуб еще больше», – сказал Озил.

    • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
    • В текущем сезоне АПЛ игрок провел 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи.
    • В Лиге Европы футболист сыграл в девяти играх и забил девять голов.

    Источник: Turkish-football

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