Тухель: «У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Мы не собираемся менять Силву и Маркиньоса»

Симулянт в роли капитана, это будет круто. только времени на защиту игроков не будет. Неймар падает от первого касания, иногда от ветра, с которым на него летел противник :)
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о предложении назначить форварда Неймара капитаном команды.
«У нас есть два капитана: Тиаго и Маркиньсос, и мы не собираемся менять их. На мой взгляд, у Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Он наш лидер в плане креативности и техники. Но по моему мнению, у него нет качеств, чтобы носить повязку. Ему не нужно надевать ее. Не понимаю, почему все об этом говорят. Нужно уважать то, что есть Тиаго и Марки», – сказал Тухель.
- Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году.
- В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах Лиги 1, забил 15 голов и отдал семь голевых передач.