Тухель: «У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Мы не собираемся менять Силву и Маркиньоса»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о предложении назначить форварда Неймара капитаном команды.

«У нас есть два капитана: Тиаго и Маркиньсос, и мы не собираемся менять их. На мой взгляд, у Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Он наш лидер в плане креативности и техники. Но по моему мнению, у него нет качеств, чтобы носить повязку. Ему не нужно надевать ее. Не понимаю, почему все об этом говорят. Нужно уважать то, что есть Тиаго и Марки», – сказал Тухель.