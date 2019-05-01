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    Тухель: «У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Мы не собираемся менять Силву и Маркиньоса»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о предложении назначить форварда Неймара капитаном команды.

    «У нас есть два капитана: Тиаго и Маркиньсос, и мы не собираемся менять их. На мой взгляд, у Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Он наш лидер в плане креативности и техники. Но по моему мнению, у него нет качеств, чтобы носить повязку. Ему не нужно надевать ее. Не понимаю, почему все об этом говорят. Нужно уважать то, что есть Тиаго и Марки», – сказал Тухель.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году.
    • В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах Лиги 1, забил 15 голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: CanalSupporters

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +339

      Егор Велунов 53 минуты назад

      Симулянт в роли капитана, это будет круто. только времени на защиту игроков не будет. Неймар падает от первого касания, иногда от ветра, с которым на него летел противник :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +203

      Grizli4G 57 минут назад

      Тиаго Сильва хорошо справляется с ролью капитана в команде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +922

      AZ 1 час назад

      По делам... Капитан-симулянт в Париже - это несерьезно

      2
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