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    Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Анжер», Неймар и Ди Мария забил голы

    «ПСЖ» в гостях обыграл «Анжер» в матче 36-го тура Лиги 1 со счетом 2:1. Голы в составе гостей забили форвард Неймар и полузащитник Анхель Ди Мария, у хозяев – хавбек Флавьен Тайт.

    В концовке встречи на 87-й минуте у парижан удалили защитника Маркиньоса.

    «ПСЖ» набрал 88 очков, команда Томаса Тухеля досрочно стала чемпионом Франции в 33-м туре. «Анжер» с 45 очками занимает 13-е место.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

    Анжер – ПСЖ – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Неймар, 20; 0:2 – Ди Мария, 58; 1:2 – Тайт, 88.

    Удаление: нет – Маркиньос, 87.

    Нереализованный пенальти: Тайт, 87.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      KPCCSPB 25 минут назад

      Ух, вот они, топы!

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