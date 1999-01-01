Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Анжер», Неймар и Ди Мария забил голы

Ух, вот они, топы!
«ПСЖ» в гостях обыграл «Анжер» в матче 36-го тура Лиги 1 со счетом 2:1. Голы в составе гостей забили форвард Неймар и полузащитник Анхель Ди Мария, у хозяев – хавбек Флавьен Тайт.
В концовке встречи на 87-й минуте у парижан удалили защитника Маркиньоса.
«ПСЖ» набрал 88 очков, команда Томаса Тухеля досрочно стала чемпионом Франции в 33-м туре. «Анжер» с 45 очками занимает 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур
Голы: 0:1 – Неймар, 20; 0:2 – Ди Мария, 58; 1:2 – Тайт, 88.
Удаление: нет – Маркиньос, 87.
Нереализованный пенальти: Тайт, 87.