Соболев сыграет в нападении у «Енисея»; Классон, Вандерсон и Ари выйдут в атаке у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Краснодара» на матч 28-го тура РПЛ.
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
- Встреча пройдет в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн-трансляцию.
- «Енисей» замыкает турнирную таблицу, «Краснодар» занимает третье место.