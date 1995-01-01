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    Соболев сыграет в нападении у «Енисея»; Классон, Вандерсон и Ари выйдут в атаке у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Краснодара» на матч 28-го тура РПЛ.

    «Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    • Встреча пройдет в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн-трансляцию.
    • «Енисей» замыкает турнирную таблицу, «Краснодар» занимает третье место.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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