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    Зинченко: «Друзья в «Манчестер Сити»? Гюндоган, Сане, Фернандиньо»

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко назвал игроков своей команды, с которыми его связывают дружеские отношения.

    «Друзья в команде? Есть, конечно. Тот же Гюндоган. Могу выделить Сане, Фернандиньо. С этими ребятами я общаюсь. Мы можем куда-то выйти кофе попить после тренировки, но у каждого есть семья, девушки и тому подобное. Но мы и так друг друга часто видим. Практически полдня проводим вместе, по восемь часов», – сказал Зинченко.

    • В текущем сезоне 22-летний украинец сыграл 27 матчей в составе «Манчестер Сити», забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2020 году.

    Источник: YouTube-канал Manchester City Ukraine

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