Зинченко: «Друзья в «Манчестер Сити»? Гюндоган, Сане, Фернандиньо»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко назвал игроков своей команды, с которыми его связывают дружеские отношения.

«Друзья в команде? Есть, конечно. Тот же Гюндоган. Могу выделить Сане, Фернандиньо. С этими ребятами я общаюсь. Мы можем куда-то выйти кофе попить после тренировки, но у каждого есть семья, девушки и тому подобное. Но мы и так друг друга часто видим. Практически полдня проводим вместе, по восемь часов», – сказал Зинченко.