«Манчестер Юнайтед» мог прошлым летом купить защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает The Mirror.

По информации источника, трансфер 19-летнего голландца обошелся бы английскому клубу дешевле 70 миллионов евро.

Сделку не одобрил скаут манкунианцев Марсель Бут, который считает, что футболист в будущем будет склонен к полноте, как и его отец Фрэнк.

В текущем сезоне де Лигт сыграл 53 матча в составе «Аякса», забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.