Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Скаут «Манчестер Юнайтед» забраковал трансфер де Лигта из-за склонности игрока к полноте

    «Манчестер Юнайтед» мог прошлым летом купить защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает The Mirror.

    По информации источника, трансфер 19-летнего голландца обошелся бы английскому клубу дешевле 70 миллионов евро.

    Сделку не одобрил скаут манкунианцев Марсель Бут, который считает, что футболист в будущем будет склонен к полноте, как и его отец Фрэнк.

    В текущем сезоне де Лигт сыграл 53 матча в составе «Аякса», забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: The Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4353

      84aivengo 1 час назад

      скаут мю еще доктор медицинских наук или глаз рентген ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3906

      серега кашин 1 час назад

      в мю давно трудятся идиоты и придурки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2839

      dinar7777dinar 1 час назад

      хахахаххаха))))) нашли отмазку почему не можете подписать ! да потому что ему нечего ловить в вашем клубе !! играть в ле?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Dosya85 > dinar7777dinar 52 минуты назад

      Да лучше в ле, чем как твоим позорится то от ромы то от ливерпуля.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Иван_Невский 2 часа назад

      как тренироваться будет, полнота просто так в молодости не появится

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70326
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru