Бердыев: «Ту фору, которую «Рубин» дал «Локомотиву» в самом начале, потом уже было сложно отыграть»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» в матче 28-го тура чемпионата России.

– Победа «Локомотива» заслуженна. Ту фору, которую мы им дали в самом начале, потом уже было сложно отыграть. Потом во втором тайме удаление всe сломало.

– Несмотря на плохой результат, можете ли вы отметить что-то позитивное в игре команды?

– То, что в меньшинстве старались что-то создать.

- Почему пенальти исполнял Игорь Коновалов?

– Потому что Полоза не было.

- Это «Локомотив» был сегодня так хорош, или «Рубин» – плох?

– Наверное, «Рубин» – плох, раз «Локомотив» четыре забил.

– Пропущенные голы – это индивидуальные ошибки или командные?

– Второй – индивидуальная, четвертый – индивидуальная. Больше индивидуальных ошибок, чем коллективных.