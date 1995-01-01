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    Бердыев: «Ту фору, которую «Рубин» дал «Локомотиву» в самом начале, потом уже было сложно отыграть»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» в матче 28-го тура чемпионата России.

    – Победа «Локомотива» заслуженна. Ту фору, которую мы им дали в самом начале, потом уже было сложно отыграть. Потом во втором тайме удаление всe сломало.

    – Несмотря на плохой результат, можете ли вы отметить что-то позитивное в игре команды?

    – То, что в меньшинстве старались что-то создать.

    - Почему пенальти исполнял Игорь Коновалов?

    – Потому что Полоза не было.

    - Это «Локомотив» был сегодня так хорош, или «Рубин» – плох?

    – Наверное, «Рубин» – плох, раз «Локомотив» четыре забил.

    – Пропущенные голы – это индивидуальные ошибки или командные?

    – Второй – индивидуальная, четвертый – индивидуальная. Больше индивидуальных ошибок, чем коллективных.

    • «Рубин» выиграл всего один матч из последних 11.
    • Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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