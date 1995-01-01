Бердыев: «Ту фору, которую «Рубин» дал «Локомотиву» в самом начале, потом уже было сложно отыграть»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» в матче 28-го тура чемпионата России.
– Победа «Локомотива» заслуженна. Ту фору, которую мы им дали в самом начале, потом уже было сложно отыграть. Потом во втором тайме удаление всe сломало.
– Несмотря на плохой результат, можете ли вы отметить что-то позитивное в игре команды?
– То, что в меньшинстве старались что-то создать.
- Почему пенальти исполнял Игорь Коновалов?
– Потому что Полоза не было.
- Это «Локомотив» был сегодня так хорош, или «Рубин» – плох?
– Наверное, «Рубин» – плох, раз «Локомотив» четыре забил.
– Пропущенные голы – это индивидуальные ошибки или командные?
– Второй – индивидуальная, четвертый – индивидуальная. Больше индивидуальных ошибок, чем коллективных.
- «Рубин» выиграл всего один матч из последних 11.
- Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.