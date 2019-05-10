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    Шоу – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2018/19

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали защитника Люка Шоу лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

    23-летний футболист опередил Виктора Линделефа и Поля Погба.

    «Я чувствовал поддержку болельщиков даже в самые тяжелые моменты. Очень приятно, что они продолжают это делать, голосуя за меня. Горжусь, что стал обладателем этой награды», – сказал Шоу.

    • Кроме того, в голосовании среди игроков «МЮ» также выиграл Люк Шоу.
    • Защитник выступает за «Юнайтед» с 2014 года.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    10.05.2019 11:36
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +709

      VAD07 10 мая 2019, 19:41

      Это скорее всего стёб, как с лучшим голом Зэ болотного!

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