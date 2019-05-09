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    The Telegraph: Робертсон восстановится к финалу ЛЧ, но может не сыграть с «Вулверхэмптоном»

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон восстановится от травмы к финалу Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

    По данным источника, участие 25-летнего шотландца в заключительном матче Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (12 мая) – под вопросом.

    Напомним, команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. За тур до конца «Манчестер Сити» лидирует с отрывом в одно очко.

    Источник: The Telegraph

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