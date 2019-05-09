The Telegraph: Робертсон восстановится к финалу ЛЧ, но может не сыграть с «Вулверхэмптоном»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон восстановится от травмы к финалу Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

По данным источника, участие 25-летнего шотландца в заключительном матче Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (12 мая) – под вопросом.

Напомним, команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. За тур до конца «Манчестер Сити» лидирует с отрывом в одно очко.