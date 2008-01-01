Бекхэма лишили прав на полгода за использование телефона за рулем

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм был лишен водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время управления своим Bentley в центральном районе Лондона Вест-Энд.

Ранее 43-летний британец признал себя виновным в пользовании телефоном во время управления транспортным средством после того, как 21 ноября 2018 года был замечен представителя общественности на улице Грейт-Портленд.

Бекхэм – владелец клуба «Интер» (Майами). Он начнет свое выступление в МЛС в сезоне-2020.