Бекхэма лишили прав на полгода за использование телефона за рулем

Эх,у нас бы так! А то треть дрындит по мобиле,треть пялится в смартфон,выискивая путь в 50-ти тысячном городе,а 10 процентов кушают и делают маникюр
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм был лишен водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время управления своим Bentley в центральном районе Лондона Вест-Энд.
Ранее 43-летний британец признал себя виновным в пользовании телефоном во время управления транспортным средством после того, как 21 ноября 2018 года был замечен представителя общественности на улице Грейт-Портленд.
Бекхэм – владелец клуба «Интер» (Майами). Он начнет свое выступление в МЛС в сезоне-2020.