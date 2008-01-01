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    Бекхэма лишили прав на полгода за использование телефона за рулем

    Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм был лишен водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время управления своим Bentley в центральном районе Лондона Вест-Энд.

    Ранее 43-летний британец признал себя виновным в пользовании телефоном во время управления транспортным средством после того, как 21 ноября 2018 года был замечен представителя общественности на улице Грейт-Портленд.

    Бекхэм – владелец клуба «Интер» (Майами). Он начнет свое выступление в МЛС в сезоне-2020.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3561

      Агасфер 1 час назад

      Эх,у нас бы так! А то треть дрындит по мобиле,треть пялится в смартфон,выискивая путь в 50-ти тысячном городе,а 10 процентов кушают и делают маникюр

      0
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      Рейтинг: +1389

      giluxa1963 > Агасфер 1 час назад

      это точно одной рукой на телефоне в другой сигарета чем рулит непонятно ну мужики еще можно представить чем но бабы ..............

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