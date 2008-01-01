Руководство «Барселоны» возмутило фото улыбающегося Ракитича после вылета из ЛЧ

Совет директоров «Барселоны» выразил недовольство полузащитнику Ивану Ракитичу после публикации в социальных сетях фотографии игрока с улыбкой на лице на следующий день после вылета команды из Лиги чемпионов.

Во вторник каталонцы проиграли «Ливерпулю» в ответном полуфинальном матче (0:4, первая игра – 3:0) и выбыли из турнира. Спустя несколько часов в интернете появилось фото улыбающегося Ракитича с ярмарки в Севилье, на котором он запечатлен с сыном бывшего президента «Севильи» [игрок выступал за этот клуб с 2011-го по 2014 год] Хосе Марией Дель Нидо.

Футболист посетил город в Андалусии, воспользовавшись двухдневным отдыхом, который сине-гранатовые предоставили команде после проигрыша «Ливерпулю». Фото Ракитича вызвало бурную гневную реакцию фанатов «Барселоны» в соцсетях, в результате чего руководство каталонцев также обратило внимание на снимок.

Совет директоров сине-гранатовых остался возмущен, что хавбек был в хорошем настроении после вылета команды из главного европейского клубного турнира.

Фото: твиттер журналиста Мигеля Серрано