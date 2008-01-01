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    Руководство «Барселоны» возмутило фото улыбающегося Ракитича после вылета из ЛЧ

    Совет директоров «Барселоны» выразил недовольство полузащитнику Ивану Ракитичу после публикации в социальных сетях фотографии игрока с улыбкой на лице на следующий день после вылета команды из Лиги чемпионов.

    Во вторник каталонцы проиграли «Ливерпулю» в ответном полуфинальном матче (0:4, первая игра – 3:0) и выбыли из турнира. Спустя несколько часов в интернете появилось фото улыбающегося Ракитича с ярмарки в Севилье, на котором он запечатлен с сыном бывшего президента «Севильи» [игрок выступал за этот клуб с 2011-го по 2014 год] Хосе Марией Дель Нидо.

    Футболист посетил город в Андалусии, воспользовавшись двухдневным отдыхом, который сине-гранатовые предоставили команде после проигрыша «Ливерпулю». Фото Ракитича вызвало бурную гневную реакцию фанатов «Барселоны» в соцсетях, в результате чего руководство каталонцев также обратило внимание на снимок.

    Совет директоров сине-гранатовых остался возмущен, что хавбек был в хорошем настроении после вылета команды из главного европейского клубного турнира.

    Фото: твиттер журналиста Мигеля Серрано

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +70186

      zigbert 14 минут назад

      Осталось только обвинить в поражении Ракитича.

      1
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      Рейтинг: +1386

      giluxa1963 17 минут назад

      ну кто то должен быть виновным не золотой же писюн

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5593

      KLIM777 25 минут назад

      а что он должен был реветь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3824

      Старикан 37 минут назад

      Ну и чего такого? Он же не с шампанским в ресторане гулял...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Boeung777 42 минуты назад

      На этом жизнь не заканчивается и победы тоже.

      1
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      Рейтинг: +3883

      серега кашин 42 минуты назад

      ну не носить же ему траур

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Str4nger 52 минуты назад

      А что прикажите вены резать ?

      4
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      Рейтинг: +4349

      84aivengo 55 минут назад

      скорей всего в барсе начнется охота на "ведьм"...

      5
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      ...
      Рейтинг: +3278

      la verdad > 84aivengo 36 минут назад

      Давно пора. А начать нужно с валверде.

      0
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      Рейтинг: +145

      Milaninho 55 минут назад

      Надо было впасть в депресию и закончить жизнь в психиатрической больнице с петлей на шее. Тогда руководство было бы довольно

      3
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      Рейтинг: +3507

      александр п 1 час назад

      Профи должен забывать поражение на следующий день.

      8
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