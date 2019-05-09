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    «Боруссия» Д представила домашнюю форму на сезон-2019/20

    Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму, которую команда будет носить в сезоне-2019/20.

    В комплекте применены традиционные для клуба цвета: футболка выполнена в желтом цвете с черными полосками разной ширины на рукавах, шорты – черные с желтой окантовкой. Гетры – в горизонтальную черно-желтую полоску.

    «Цель. Страсть. Гордость.

    Здесь начинается наша история», – говорится в сообщении в твиттере «Боруссии».

    Источник: Твиттер «Боруссии» Д

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    09.05.2019 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 9 мая 2019, 18:43

      Круто, а что нового то, надпись титульного спонсора теперь не розовая, а черная смешно

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