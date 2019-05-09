«Боруссия» Д представила домашнюю форму на сезон-2019/20

Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму, которую команда будет носить в сезоне-2019/20.

В комплекте применены традиционные для клуба цвета: футболка выполнена в желтом цвете с черными полосками разной ширины на рукавах, шорты – черные с желтой окантовкой. Гетры – в горизонтальную черно-желтую полоску.

«Цель. Страсть. Гордость.

Здесь начинается наша история», – говорится в сообщении в твиттере «Боруссии».