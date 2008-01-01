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    Президент «Урала»: «С удовольствием взял бы в команду Кокорина и Мамаева. Но мы их зарплаты не потянем»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что не изменил своей позиции по поводу возможного приглашения в команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «По-прежнему ли не откажусь видеть в своей команде Кокорина и Мамаева? Ха-ха, это же классные футболисты. Если от всего абстрагироваться, почему нет. Конечно. Но, думаю, что мы их зарплаты не потянем.

    Поведение? Они уже свое наказание получили. Суд вынес решение. Сейчас они выйдут и почему не дать им шанс? Я с удовольствием бы взял и того и другого. Думаю, «Зенит» не отпустит Кокорина. Про «Краснодар» не знаю.

    У Мамаева будут какие-то приглашения. Если не будут, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата. Поэтому все может быть», – сказал Иванов.

    11 сентября 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Причинение легкого вреда здоровью» за участие в нескольких драках в Москве.

    В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +468

      Олег Колесов 5 минут назад

      Оклад-- 20 тыс. руб. Премии: выход в основном составе -- 2 тыс.руб, на замену -- 1 тыс.руб, победный гол -- 5 тыс.руб.,голевая передача -- 2 тыс.руб.и потянете в лучшем виде.

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      Рейтинг: +1385

      Рубинище > Олег Колесов 11 секунд назад

      за такие деньжища и я не соглашусь играть..

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      Рейтинг: +3557

      Агасфер 28 минут назад

      За шпану после отсидки будут бороться "Ахмат","Зенит" и "Урал".

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