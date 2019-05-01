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    «Реал» объявил о продлении контракта с adidas

    «Реал» продлил контракт с производителем спортивной экипировки adidas. Новое соглашение заключено на срок до 2028 года.

    Испанский клуб и немецкая фирма сотрудничают с 1998 года. В течение этого времени мадридцы шесть раз выиграли Примеру, дважды – Кубок Испании, пять раз – Суперкубок страны, шесть раз – Лигу чемпионов, четырежды – Суперкубок УЕФА и шесть раз – клубный чемпионат мира.

    Ранее СМИ сообщили, что по новому договору «Реал» фиксировано будет получать от adidas 120 миллионов евро в год плюс 30 миллионов в качестве дополнительных бонусов за победы в некоторых турнирах.

    «Мадридский «Реал» и adidas – одни из самых знаковых брендов в мире спорта. Продлить наше успешное спонсорство до 2028 года – естественный шаг. Вместе мы будем строить этот стратегический альянс, который позволяет нам оставаться лидерами футбольной индустрии. Поэтому adidas является идеальным спонсором для нас.

    Adidas предоставляет лучший материал для нашей работы в этой области и фантастической оригинальной продукции для наших поклонников по всему миру. Мы убеждены в том, что вместе мы продолжим добиваться успеха еще много лет», – сказал президент «Реала» Флорентино Перес.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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