«Реал» заключит с Adidas контракт на 1,5 миллиарда

«Реал» близок к подписанию контракта с компанией Adidas.

Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев. Официально о сотрудничестве должно быть объявлено в ближайшее время.

Контракт будет рассчитан на 10 лет. Мадридцы будут получать он немецкого производителя спортивной экипировки 120 миллионов в год. Еще 30 миллионов – дополнительные бонусы за победу в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира или Ла Лиге.

Похожее соглашение Nike заключил с «Барселоной», но в других пропорциях – 105 миллионов в год плюс 50 в виде бонусов.

Одним из непростых моментов является тот факт, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник Родриго Гоэс [он присоединится к мадридцам из «Сантоса» летом] имеют контракты с Nike.

Кроме того, «Реал» хочет купить у «ПСЖ» форварда Килиана Мбаппе, который является послом Nike, представляющим в Европе бренд Jordan американской компании. Также мадридцы заинтересованы в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара, который тоже сотрудничает с Nike.