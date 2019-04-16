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    «Реал» заключит с adidas контракт на 1,5 миллиарда

    «Реал» близок к подписанию контракта с компанией adidas.

    Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев. Официально о сотрудничестве должно быть объявлено в ближайшее время.

    Контракт будет рассчитан на 10 лет. Мадридцы будут получать он немецкого производителя спортивной экипировки 120 миллионов в год. Еще 30 миллионов – дополнительные бонусы за победу в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира или Ла Лиге.

    Похожее соглашение Nike заключил с «Барселоной», но в других пропорциях – 105 миллионов в год плюс 50 в виде бонусов.

    Одним из непростых моментов является тот факт, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник Родриго Гоэс [он присоединится к мадридцам из «Сантоса» летом] имеют контракты с Nike.

    Кроме того, «Реал» хочет купить у «ПСЖ» форварда Килиана Мбаппе, который является послом Nike, представляющим в Европе бренд Jordan американской компании. Также мадридцы заинтересованы в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара, который тоже сотрудничает с Nike.

    Источник: El Confidencial

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    16.04.2019 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 16 апреля 2019, 16:59

      как все сложно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 апреля 2019, 16:00

      Всё просто. Одним из условий попадания новых игроков в состав Реала будет разрыв контракта с Nike. Иначе никак. Деньги в футболе решают всё.

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