На этой неделе определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В главном матче турнира сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые давно не пополняли свои музеи новыми трофеями.

Мерсисайдцы не выигрывают титулы с 2012 года, а лондонцы – с 2008-го.