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    «Ливерпуль» не выигрывает трофеи с 2012 года, «Тоттенхэм» – с 2008. Одна из команд победит в ЛЧ

    На этой неделе определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2018/19.

    В главном матче турнира сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые давно не пополняли свои музеи новыми трофеями.

    Мерсисайдцы не выигрывают титулы с 2012 года, а лондонцы – с 2008-го.

    • У обеих команд последним трофеем является Кубок лиги.
    • «Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал ЛЧ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      Вальдемар IV 10 минут назад

      конечно фаворит ливерпуль и ему все желают победы, но для шпор еврочашка будет входом в когорту топ-клубов, и чтобы всякие списанные ибрагимовичи не оскорбляли клуб как "ни рыба ни мясо "

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