конечно фаворит ливерпуль и ему все желают победы, но для шпор еврочашка будет входом в когорту топ-клубов, и чтобы всякие списанные ибрагимовичи не оскорбляли клуб как "ни рыба ни мясо "
На этой неделе определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2018/19.
В главном матче турнира сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые давно не пополняли свои музеи новыми трофеями.
Мерсисайдцы не выигрывают титулы с 2012 года, а лондонцы – с 2008-го.
- У обеих команд последним трофеем является Кубок лиги.
- «Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал ЛЧ.