Покеттино допустил уход из «Тоттенхэма» в случае победы в ЛЧ: «Потому что повторить чудо, ну вы понимаете…»

Вчера у Ливерпуля шансов попасть в финал ЛЧ было в два раза меньше , чем сегодня у Тоттенхэма. Однако вчера Ливерпуль сделал невозможное. Все болельщики Барсы до сих пор в шоке. Барса уже на прошлой неделе праздновала победу в ЛЧ, однако облом был полный. Не имею привычки злорадствовать на чужом поражении, но сегодня отменить победу Тоттенхэма может только Аякс. Надеюсь игра будет интересной.
Журналисты спросили главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, мог ли он представить возможную победу в Лиге чемпионов пять лет назад, когда возглавил клуб.
«Победить в Лиге чемпионов? Это должно быть великолепно, разве не так? Завершить главу длиной в пять лет и пойти домой.
Это не шутка. Выиграть ЛЧ с «Тоттенхэмом» при таких обстоятельствах в этом сезоне – может, мне нужно будет подумать о том, чтобы заняться чем-нибудь другим в будущем. Потому что повторить чудо, ну вы понимаете…», – сказал Покеттино.
- Сегодня «Тоттенхэм» сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против «Аякса». Первая игра завершилась поражением английского клуба со счетом 0:1.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча. Он начнется в 22:00 по московскому времени.
- Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. С ним команда один раз занимала второе место в АПЛ и дважды была третьей.