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    Покеттино допустил уход из «Тоттенхэма» в случае победы в ЛЧ: «Потому что повторить чудо, ну вы понимаете…»

    Журналисты спросили главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, мог ли он представить возможную победу в Лиге чемпионов пять лет назад, когда возглавил клуб.

    «Победить в Лиге чемпионов? Это должно быть великолепно, разве не так? Завершить главу длиной в пять лет и пойти домой.

    Это не шутка. Выиграть ЛЧ с «Тоттенхэмом» при таких обстоятельствах в этом сезоне – может, мне нужно будет подумать о том, чтобы заняться чем-нибудь другим в будущем. Потому что повторить чудо, ну вы понимаете…», – сказал Покеттино.

    • Сегодня «Тоттенхэм» сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против «Аякса». Первая игра завершилась поражением английского клуба со счетом 0:1.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча. Он начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. С ним команда один раз занимала второе место в АПЛ и дважды была третьей.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +453

      Ковастер 19 минут назад

      Вчера у Ливерпуля шансов попасть в финал ЛЧ было в два раза меньше , чем сегодня у Тоттенхэма. Однако вчера Ливерпуль сделал невозможное. Все болельщики Барсы до сих пор в шоке. Барса уже на прошлой неделе праздновала победу в ЛЧ, однако облом был полный. Не имею привычки злорадствовать на чужом поражении, но сегодня отменить победу Тоттенхэма может только Аякс. Надеюсь игра будет интересной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6670

      Cules2013 1 час назад

      ты сначала победи в этой ЛЧ, а потом посмотрим. пока что даже в финал выйти будет проблемой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +323

      KPCCSPB > Cules2013 1 час назад

      Ахах, на личном примере?

      2
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