Покеттино допустил уход из «Тоттенхэма» в случае победы в ЛЧ: «Потому что повторить чудо, ну вы понимаете…»

Журналисты спросили главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, мог ли он представить возможную победу в Лиге чемпионов пять лет назад, когда возглавил клуб.

«Победить в Лиге чемпионов? Это должно быть великолепно, разве не так? Завершить главу длиной в пять лет и пойти домой.

Это не шутка. Выиграть ЛЧ с «Тоттенхэмом» при таких обстоятельствах в этом сезоне – может, мне нужно будет подумать о том, чтобы заняться чем-нибудь другим в будущем. Потому что повторить чудо, ну вы понимаете…», – сказал Покеттино.