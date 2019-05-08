Покеттино: «Отказать «Реалу» было сложно. На кону стояла мечта любого тренера»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подтвердил, что отклонил предложение «Реала» летом 2018 года.

«Это была сложная ситуация. На кон была поставлена мечта любого тренера: возглавить величайшую из существующих команд. И вы должны ответить «нет». Это имеет большое значение, создает конфликт, потому что вы знаете, что если тренер хочет уйти, он уйдет. Но я только что подписал контракт с «Тоттенхэмом» и чувствовал, что ничего не могу сделать. Даниель Леви [президент клуба] не принял бы предложения отпустить меня, и, если «Реал» попросят меня расторгнуть контракт, я не сделаю этого, потому что я не могу так себя вести.

Если президент «Тоттенхэма» думает, что я намерен продолжать руководить командой, я не собираюсь уходить. У меня другие ценности. Разве для клуба будет хорошо подписать контракт с тренером, который нарушает свои обязательства?» – сказал Покеттино.

Аргентинский специалист возглавляет «Тоттенхэм» с мая 2014 года. По его руководством лондонцы выиграли серебряные медали АПЛ и дважды стали третьими.