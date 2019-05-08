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    Суарес: «Барселона» в моменте с четвертым голом «Ливерпуля» выглядела как юношеская команда»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что команда действовала не по-взрослому в моменте с четвертым пропущенным голом от «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 3:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    На 79-й минуте защитник англичан Трент Александер-Арнольд быстро разыграл угловой, отправив мяч низом в штрафную площадь каталонцев. Игроки «Барселоны» оказались не готовы к такому и дали беспрепятственно Дивоку Ориги отправить мяч в сетку.

    «В том моменте мы выглядели как юношеская команда. Нам очень грустно и больно. Пришло время для самокритики в команде.

    Это вещи, которые не могут происходить в таком клубе, как «Барселона». Мы не можем совершать одну и ту же ошибку дважды», – сказал Суарес.

    В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов каталонская команда вылетела в четвертьфинале, проиграв «Роме» со счетом 0:3 в ответном матче после домашней победы – 4:1.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +461

      CSKA57 21 минуту назад

      Этот провальный матч еще долго будет сниться игрокам Барселоны! Позорище!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12775

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Лучше бы ты укусил кого-нибудь, чем пеплом голову посыпать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6658

      Cules2013 43 минуты назад

      Суарез прав, но на его бы месте я бы просто промолчал, потому что у него был отличный момент забить гол и снять все вопросы...

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