Суарес: «Барселона» в моменте с четвертым голом «Ливерпуля» выглядела как юношеская команда»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что команда действовала не по-взрослому в моменте с четвертым пропущенным голом от «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 3:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

На 79-й минуте защитник англичан Трент Александер-Арнольд быстро разыграл угловой, отправив мяч низом в штрафную площадь каталонцев. Игроки «Барселоны» оказались не готовы к такому и дали беспрепятственно Дивоку Ориги отправить мяч в сетку.

«В том моменте мы выглядели как юношеская команда. Нам очень грустно и больно. Пришло время для самокритики в команде.

Это вещи, которые не могут происходить в таком клубе, как «Барселона». Мы не можем совершать одну и ту же ошибку дважды», – сказал Суарес.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов каталонская команда вылетела в четвертьфинале, проиграв «Роме» со счетом 0:3 в ответном матче после домашней победы – 4:1.