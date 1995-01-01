Кокорин и Мамаев признаны виновными в побоях и хулиганстве

Зимний трансфер 2020 года, усиление для Зенита
Пресненский суд Москвы сегодня выносит приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Оглашение приговора началось в 14:00 по московскому времени. Суд признал футболистов виновными по статьям «Хулиганство» и «Нанесение легкого вреда здоровью».
В понедельник прокурор потребовал назначить братьям Кокориным наказание в виде 1,5 года лишения свободы, а Мамаеву и Протасовицкому дать год и пять месяцев.
- 11 октября 2018 года все четверо были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).