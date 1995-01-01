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    Кокорин и Мамаев признаны виновными в побоях и хулиганстве

    Пресненский суд Москвы сегодня выносит приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Оглашение приговора началось в 14:00 по московскому времени. Суд признал футболистов виновными по статьям «Хулиганство» и «Нанесение легкого вреда здоровью».

    В понедельник прокурор потребовал назначить братьям Кокориным наказание в виде 1,5 года лишения свободы, а Мамаеву и Протасовицкому дать год и пять месяцев.

    • 11 октября 2018 года все четверо были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии17
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      Рейтинг: +82

      ZEVS71 3 минуты назад

      Зимний трансфер 2020 года, усиление для Зенита

      0
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      Рейтинг: +5749

      Asbjorn 9 минут назад

      вычитай пребывание в сизо,досидят там же и выпустят

      0
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      Рейтинг: +598

      amazonaws 10 минут назад

      Следствие, прокуратура, суд своё дело сделали.
      Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
      Сторона обвинения потребовала для Кокорина заключения на один год и 6 месяцев, а для Мамаева — на один год и 5 месяцев в колонии общего режима.
      У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты подсудимых строят защиту на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.
      Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
      Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
      1. Обвинение, в лице прокурора Светланы Тарасовой, запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
      – Если Кокорину и Мамаеву дадут РЕАЛЬНЫЙ срок, то они вполне могут ОКАЗАТЬСЯ в колонии.
      – На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. автора).
      Защита, по практике, будет подавать апелляцию на решение суда.
      Её рассмотрение займёт от месяца до двух.
      В случае если срок будет таким, какой запрашивает прокурор – полтора года, то после СИЗО им останется сидеть в колонии ещё примерно 4-5 месяцев.
      Отбыть весь срок в СИЗО, минуя колонию, у осуждённых не получится.
      2. В своём решении суд, помимо срока лишения свободы, указывает ещё и то, в колонии какого типа его нужно отбыть осуждённым.
      Это при условии если суд вынес подсудимым реальный срок наказания, в виде лишения свободы.
      Так что здесь всё решает суд.
      3. Если говорить об условно-досрочном освобождении (УДО), то эта процедура тоже займёт некоторое время.
      Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится.
      Только после того, как осуждённые попадут в колонию.
      Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно.
      Для того, чтобы выйти по УДО из колонии, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое будет зависеть от того, а даст ли администрация добро на досрочное освобождение осужденных.

      -1
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      Рейтинг: +153

      Вальдемар IV 18 минут назад

      да уж в тюрьме они будут пирогом

      0
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      Рейтинг: +2824

      dinar7777dinar 21 минуту назад

      нет ну к ним никаких симпатий но вот это уж перебор.

      0
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      Рейтинг: +532

      Genz 30 минут назад

      Только что из суда. Назначили год и два месяца отбывания в Ярославльской колонии до 9 января 2020

      0
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      Рейтинг: +5526

      silver29 > Genz 27 минут назад

      за "Шинник" ? Пытки заключенных в ИК №1 Ярославской области, совершавшиеся сотрудниками колонии, — один из наиболее резонансных случаев пыток в российских исправительных учреждениях.

      1
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      Рейтинг: +316

      OBOLEV > Genz 13 минут назад

      Считай что в армию сходили )))

      0
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      Рейтинг: +421

      VVadic 32 минуты назад

      Еду в Магадан

      0
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      Рейтинг: +146

      Маракушев 35 минут назад

      В понедельник прокурор потребовал назначить братьям Кокориным наказание в виде 1,5 года лишения свободы, а Мамаеву и Протасовицкому дать год и пять месяцев.(с) Bombardir.

      Ну блин что полтора года что 1,5 это одно и то же. Только прокурор для Кокориных 1,6 просит.

      -1
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      Рейтинг: +253

      38 попугаев > Маракушев 21 минуту назад

      полтора года это год и 6 месяцев!

      1
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      Рейтинг: +1246

      VGreen > Маракушев 19 минут назад

      говорится 1,5 года и год и 5 месяцев.
      1,5 года - это год и 6 месяцев.

      0
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      Рейтинг: +3514

      Агасфер 39 минут назад

      Мораль сей басни такова :
      Пусть даже полная сума-
      не зарекайся от турма...

      2
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      Рейтинг: +82

      ZEVS71 43 минуты назад

      Неужели суд. Дело то какое запутанное. Я думал еще годик следствие идти будет

      2
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      Рейтинг: +171

      orlovcar > ZEVS71 41 минуту назад

      а что такое? не так давно и по 6 лет ждали суда и шел тогда день за день, а не как сейчас день за два.

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      Рейтинг: +146

      Маракушев > orlovcar 35 минут назад

      за полтора

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