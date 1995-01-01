Кокорин и Мамаев признаны виновными в побоях и хулиганстве

Пресненский суд Москвы сегодня выносит приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Оглашение приговора началось в 14:00 по московскому времени. Суд признал футболистов виновными по статьям «Хулиганство» и «Нанесение легкого вреда здоровью».

В понедельник прокурор потребовал назначить братьям Кокориным наказание в виде 1,5 года лишения свободы, а Мамаеву и Протасовицкому дать год и пять месяцев.