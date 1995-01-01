Семак: «Надеюсь, Кокорина выпустят в зале суда, и он подпишет новый контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ожидает адекватного приговора для нападающего команды Александра Кокорина.

11 октября 2018 года футболист петербуржцев, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

В последние несколько недель в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу всех четверых. Сегодня будет зачитан приговор.

«Что касается приговора, я жду адекватного решения. В моeм понимании адекватное решение – выпустить из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить или я не могу понять, за что они сидят столько времени в следственном изоляторе.

Не могу понять, почему огромное число следователей не могут за полгода разобраться с, на мой взгляд, элементарным делом, где всe видно и понятно. Можно было разобраться и по закону сразу же предъявить обвинение. То, которое созревало и которое есть – хулиганство по сговору – мне смешно. Забавно смотреть и слушать. Не понимаю, кому и зачем это нужно.

Я надеюсь, во-первых, его выпустят, во-вторых, что он подпишет контракт с нашим клубом. Мне бы этого очень хотелось. А что касается его возможностей, будем смотреть по тому, насколько быстро он будет набирать форму. Думаю, за несколько месяцев он бы мог выйти на хороший функциональный уровень.

Не участвую в переговорах о том, сколько нужно платить, это прерогатива клуба. В моeм понимании все игроки должны зарабатывать деньги, и должен вноситься определeнный пункт по количеству игрового времени, которое он проводит на футбольном поле», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».