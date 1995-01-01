Семак: «Надеюсь, Кокорина выпустят в зале суда, и он подпишет новый контракт с «Зенитом»

По-моему их вообще нельзя допускать после отсидки до большого футбола!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ожидает адекватного приговора для нападающего команды Александра Кокорина.
11 октября 2018 года футболист петербуржцев, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
В последние несколько недель в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу всех четверых. Сегодня будет зачитан приговор.
«Что касается приговора, я жду адекватного решения. В моeм понимании адекватное решение – выпустить из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить или я не могу понять, за что они сидят столько времени в следственном изоляторе.
Не могу понять, почему огромное число следователей не могут за полгода разобраться с, на мой взгляд, элементарным делом, где всe видно и понятно. Можно было разобраться и по закону сразу же предъявить обвинение. То, которое созревало и которое есть – хулиганство по сговору – мне смешно. Забавно смотреть и слушать. Не понимаю, кому и зачем это нужно.
Я надеюсь, во-первых, его выпустят, во-вторых, что он подпишет контракт с нашим клубом. Мне бы этого очень хотелось. А что касается его возможностей, будем смотреть по тому, насколько быстро он будет набирать форму. Думаю, за несколько месяцев он бы мог выйти на хороший функциональный уровень.
Не участвую в переговорах о том, сколько нужно платить, это прерогатива клуба. В моeм понимании все игроки должны зарабатывать деньги, и должен вноситься определeнный пункт по количеству игрового времени, которое он проводит на футбольном поле», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».