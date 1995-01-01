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    Семак: «Надеюсь, Кокорина выпустят в зале суда, и он подпишет новый контракт с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ожидает адекватного приговора для нападающего команды Александра Кокорина.

    11 октября 2018 года футболист петербуржцев, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    В последние несколько недель в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу всех четверых. Сегодня будет зачитан приговор.

    «Что касается приговора, я жду адекватного решения. В моeм понимании адекватное решение – выпустить из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить или я не могу понять, за что они сидят столько времени в следственном изоляторе.

    Не могу понять, почему огромное число следователей не могут за полгода разобраться с, на мой взгляд, элементарным делом, где всe видно и понятно. Можно было разобраться и по закону сразу же предъявить обвинение. То, которое созревало и которое есть – хулиганство по сговору – мне смешно. Забавно смотреть и слушать. Не понимаю, кому и зачем это нужно.

    Я надеюсь, во-первых, его выпустят, во-вторых, что он подпишет контракт с нашим клубом. Мне бы этого очень хотелось. А что касается его возможностей, будем смотреть по тому, насколько быстро он будет набирать форму. Думаю, за несколько месяцев он бы мог выйти на хороший функциональный уровень.

    Не участвую в переговорах о том, сколько нужно платить, это прерогатива клуба. В моeм понимании все игроки должны зарабатывать деньги, и должен вноситься определeнный пункт по количеству игрового времени, которое он проводит на футбольном поле», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии39
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      Рейтинг: +254

      Pablo845 10 минут назад

      По-моему их вообще нельзя допускать после отсидки до большого футбола!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Muboraksho 13 минут назад

      Как бы не старались не уровень преступления которое совершил Стрельцов и отсидел много лет... и после играл в футбол. Расстрелять нельзя, помиловать.

      0
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      Рейтинг: +3514

      Агасфер 31 минуту назад

      Скурвился Серёга в Газпроме окончательно! Это воспитатель,других слов найти не может? Забери их к себе,детей воспитывать,отличными дядьками-наставниками станут,и тебе через пару месяцев собака в доме не нужна будет.

      -1
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      Рейтинг: +205

      ursosan 36 минут назад

      Я только одного не понимаю, для чего семак так громко и публично возносит кокорина? Виноват ведь. Виноват сто процентов. То, что со следствием цирк происходит, это да! Но от этого кокорин жертвой не стал, он все ещё виноват. Почему нельзя просто дистанцироваться? Для чего вся эта бравада с контрактом в зале суда и медалью? Зачем из него героя то строить? Почему нельзя выказать неодобрение его поведению? Пусть даже скромное неодобрение, а?

      0
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      Рейтинг: +409

      gennadiy 38 минут назад

      ДА, прямо как участнику войны 1941-1945 годов.Награда найдёт героя.Браво Семак браво Зенит

      0
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      Рейтинг: +409

      gennadiy 40 минут назад

      Это что ,официальная позиция клуба ко всему этому? Значит человек занимая такой пост - против Российского правосудия? Странно.Такого только в отставку.,а этих наказать по полной,они ОПАСНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА...

      0
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      Рейтинг: +1965

      mutabor0992 55 минут назад

      Я уже несколько раз писал...А разве с судимостью можно за рубеж ездить?Разве чел не становится невыездным,хотя бы на какое то время?

      1
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      Рейтинг: +1157

      ухоженный крокодил > mutabor0992 18 минут назад

      Подпиской называется.
      Здесь просто до х.уя кто завидует и Кокорину и Мамаеву в денежном вопросе.
      Вот от туда столько злости. Они типо все без греха.

      1
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      Рейтинг: -4856

      пьяныйхоровод > mutabor0992 6 минут назад

      А разве с уголовным прошлым можно высокие посты в госаппарате занимать ? У нас в Рассее можно . Так что нэ пэрэживай .

      0
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      Рейтинг: +3971

      subbotaspartak 1 час назад

      Откинется, придёт в Зенит "пахан",
      Прогонит Дзюбу с самой лучшей шконки.
      А сможет ли играть, пыхтеть, пахать
      И помогать им в гонке чемпионской?

      1
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      Рейтинг: +683

      Фанат Рубина 1 час назад

      а я надеюсь кокорину вручат золотую медаль уже на нарах!

      -2
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      Рейтинг: +5953

      ufos73 1 час назад

      Надейся...

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