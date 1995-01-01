Дзюба может не сыграть в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить домашнюю встречу 28-го тура РПЛ с ЦСКА, сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

В субботу, 4 мая, сине-бело-голубые досрочно завоевали чемпионский титул.

– В каком состоянии Дзюба?

– Сегодня-завтра поймем, будет ли у него возможность сыграть. По матчу ЦСКА – вопрос. В остальных матчах он должен сыграть.

– В конце сезона-2008 ваш «Рубин» в ранге чемпиона проиграл три матча. Не вспоминали ли вы тот момент?

– Это не важно. Хотим выигрывать, сделать максимум того, что можем. Опустошенность эмоциональная есть, мешает показывать нам тот результат, который мы хотим видеть. Будем стараться.