Дзюба может не сыграть в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить домашнюю встречу 28-го тура РПЛ с ЦСКА, сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
В субботу, 4 мая, сине-бело-голубые досрочно завоевали чемпионский титул.
– В каком состоянии Дзюба?
– Сегодня-завтра поймем, будет ли у него возможность сыграть. По матчу ЦСКА – вопрос. В остальных матчах он должен сыграть.
– В конце сезона-2008 ваш «Рубин» в ранге чемпиона проиграл три матча. Не вспоминали ли вы тот момент?
– Это не важно. Хотим выигрывать, сделать максимум того, что можем. Опустошенность эмоциональная есть, мешает показывать нам тот результат, который мы хотим видеть. Будем стараться.
- В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 25 игр, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.
- Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.