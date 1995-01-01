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    Дзюба может не сыграть в матче с ЦСКА

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить домашнюю встречу 28-го тура РПЛ с ЦСКА, сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    В субботу, 4 мая, сине-бело-голубые досрочно завоевали чемпионский титул.

    – В каком состоянии Дзюба?

    – Сегодня-завтра поймем, будет ли у него возможность сыграть. По матчу ЦСКА – вопрос. В остальных матчах он должен сыграть.

    – В конце сезона-2008 ваш «Рубин» в ранге чемпиона проиграл три матча. Не вспоминали ли вы тот момент?

    – Это не важно. Хотим выигрывать, сделать максимум того, что можем. Опустошенность эмоциональная есть, мешает показывать нам тот результат, который мы хотим видеть. Будем стараться.

    • В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 25 игр, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.
    • Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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