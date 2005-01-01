Вальверде – о решающем голе Ориги: «Ливерпуль» схитрил и забил»

Бог был на стороне Лив. Им во всем фартило. Венгер правильно сказал. Залогом успеха стал Олд Траффорд
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал решающий гол Дивока Ориги, пропущенный от «Ливерпуля». Трент Александер-Арнольд поймал каталонцев на невнимательности и сделал передачу во вратарскую соперника.
«Голы – это всегда чья-то ошибка, плохо сыграл один футболист или другой. Если вы пересмотрите любой гол, там всегда будет какая-то ошибка. Они удивили нас четвертым голом – полагаю, мои футболисты даже не смотрели в ту сторону. «Ливерпуль» схитрил и забил», – заявил Вальверде.
- «Ливерпуль» обыграл каталонцев со счетом 4:0 (общий счет – 4:3) и прошел в финал ЛЧ.
- Годом ранее на стадии 1/4 финала «Рома» выбила «Барселону», проиграв первый матч – 1:4 (4:4 – общий счет).
Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали