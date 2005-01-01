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    Вальверде – о решающем голе Ориги: «Ливерпуль» схитрил и забил»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал решающий гол Дивока Ориги, пропущенный от «Ливерпуля». Трент Александер-Арнольд поймал каталонцев на невнимательности и сделал передачу во вратарскую соперника.

    «Голы – это всегда чья-то ошибка, плохо сыграл один футболист или другой. Если вы пересмотрите любой гол, там всегда будет какая-то ошибка. Они удивили нас четвертым голом – полагаю, мои футболисты даже не смотрели в ту сторону. «Ливерпуль» схитрил и забил», – заявил Вальверде.

    • «Ливерпуль» обыграл каталонцев со счетом 4:0 (общий счет – 4:3) и прошел в финал ЛЧ.
    • Годом ранее на стадии 1/4 финала «Рома» выбила «Барселону», проиграв первый матч – 1:4 (4:4 – общий счет).

    Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +535

      Genz 29 минут назад

      Бог был на стороне Лив. Им во всем фартило. Венгер правильно сказал. Залогом успеха стал Олд Траффорд

      0
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      Рейтинг: +665

      acor94 > Genz 4 минуты назад

      Энфилд

      0
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Стаz 38 минут назад

      Вы матч то смотрели, решающий гол с углового забил Ориджи

      0
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