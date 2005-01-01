Вальверде – о решающем голе Ориги: «Ливерпуль» схитрил и забил»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал решающий гол Дивока Ориги, пропущенный от «Ливерпуля». Трент Александер-Арнольд поймал каталонцев на невнимательности и сделал передачу во вратарскую соперника.

«Голы – это всегда чья-то ошибка, плохо сыграл один футболист или другой. Если вы пересмотрите любой гол, там всегда будет какая-то ошибка. Они удивили нас четвертым голом – полагаю, мои футболисты даже не смотрели в ту сторону. «Ливерпуль» схитрил и забил», – заявил Вальверде.

«Ливерпуль» обыграл каталонцев со счетом 4:0 (общий счет – 4:3) и прошел в финал ЛЧ.

Годом ранее на стадии 1/4 финала «Рома» выбила «Барселону», проиграв первый матч – 1:4 (4:4 – общий счет).

Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали