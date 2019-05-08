Президент «Барселоны» Бертомеу: «У нас будет время обдумать произошедшее, но объяснить это трудно»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Каталонцы второй год подряд вылетают из плей-офф главного еврокубка, имея преимущество в три мяча.

«Это очередной мощный удар. В прошлый раз от «Ромы», а теперь от «Ливерпуля». Сочувствую болельщикам, которые присутствовали на матче, и всем каталонцам. Тут сложно найти какие-либо объяснения. У нас будет время обдумать произошедшее, но объяснить это трудно. У нас будет время и мы проанализируем неудачу», – заявил президент «Барселоны».