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    Президент «Барселоны» Бертомеу: «У нас будет время обдумать произошедшее, но объяснить это трудно»

    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Каталонцы второй год подряд вылетают из плей-офф главного еврокубка, имея преимущество в три мяча.

    «Это очередной мощный удар. В прошлый раз от «Ромы», а теперь от «Ливерпуля». Сочувствую болельщикам, которые присутствовали на матче, и всем каталонцам. Тут сложно найти какие-либо объяснения. У нас будет время обдумать произошедшее, но объяснить это трудно. У нас будет время и мы проанализируем неудачу», – заявил президент «Барселоны».

    • «Ливерпуль» обыграл каталонцев со счетом 4:0 (общий счет – 4:3) и прошел в финал ЛЧ.
    • Годом ранее на стадии 1/4 финала «Рома» выбила «Барселону», проиграв первый матч – 1:4 (4:4 – общий счет).

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +201

      Alekxei Z. 35 минут назад

      Президент, покупая игроков в атаку не забывай о защите.
      Оборона слабейшее звено в Барсе...

      0
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      Рейтинг: +549

      Alex Flash 50 минут назад

      Не надо было колоть игрокам гормон самоуверенность. Они знали за что играют. На игроков и тренера поделить неустойку недополученной прибыли. Точно протрезвеют

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      Рейтинг: +12770

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Если что-то непонятно, обращайтесь к Клоппу, он точно всё растолкует. ***

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      Рейтинг: +557

      AHTUNGBOL 57 минут назад

      Если не получится объяснить, то и обдумать не получится...

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      Рейтинг: +2823

      dinar7777dinar 1 час назад

      Зовите пепа не знаю хави , почетино делайте что нибудь но этот физрук Вальверде со своим придурковатым видением Футбола на авось нах нужен .

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      Рейтинг: +91

      MaxiLeon > dinar7777dinar 51 минуту назад

      тут не тренер виноват , в первом матче - Дембеле просрал , а во 2 ом матче 3 на 1 вышли почему не забили ??? ( пас отдал вратарю )

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      Рейтинг: +1059

      Павел Буре > MaxiLeon 11 минут назад

      ага не тренер виноват, за чем видаля в основу ставил??? тем самым разрушил связку альбы с артуро, поэтому альба столько косячил, на него летят а отдать некому. Видаля надо было в конце игры выпускать, когда все устали, чтобы он за счет своей энергии мяч в центре выгрызал.

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