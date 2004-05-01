«Барселона» в 6-й раз пропустила 4 гола в еврокубковом матче

Ибо нехрен расслабляться!
«Барселона», пропустив четыре гола, проиграла «Ливерпулю» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0) и вылетела из турнира.
Сине-гранатовые в шестой раз за годы своего существования пропустили четыре гола в еврокубковом матче.
- В предыдущем случае это произошло в первой игре 1/8 финала ЛЧ-2016/17 против «ПСЖ» (0:4). В ответной игре «Барселона» крупно обыграла французский клуб (6:1) и вышла в четвертьфинал.
- В первом полуфинале ЛЧ-2012/13 сине-гранатовые были разгромлены «Баварией» (0:4), а в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2004/05 каталонцы уступили «Челси» (2:4).
- В сезоне 1997/98 каталонцы проиграли на «Камп Ноу» киевскому «Динамо» (0:4).