«Барселона» в 6-й раз пропустила 4 гола в еврокубковом матче

«Барселона», пропустив четыре гола, проиграла «Ливерпулю» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0) и вылетела из турнира.

Сине-гранатовые в шестой раз за годы своего существования пропустили четыре гола в еврокубковом матче.