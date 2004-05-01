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    «Барселона» в 6-й раз пропустила 4 гола в еврокубковом матче

    «Барселона», пропустив четыре гола, проиграла «Ливерпулю» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0) и вылетела из турнира.

    Сине-гранатовые в шестой раз за годы своего существования пропустили четыре гола в еврокубковом матче.

    • В предыдущем случае это произошло в первой игре 1/8 финала ЛЧ-2016/17 против «ПСЖ» (0:4). В ответной игре «Барселона» крупно обыграла французский клуб (6:1) и вышла в четвертьфинал.
    • В первом полуфинале ЛЧ-2012/13 сине-гранатовые были разгромлены «Баварией» (0:4), а в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2004/05 каталонцы уступили «Челси» (2:4).
    • В сезоне 1997/98 каталонцы проиграли на «Камп Ноу» киевскому «Динамо» (0:4).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +391

      Дима Цэ 47 минут назад

      Ибо нехрен расслабляться!

      0
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      Рейтинг: +21

      dadian 1 час назад

      А как же финал лч 1994 г. Милан 4-0 Барселона

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