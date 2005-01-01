Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Фабиньо: «Спасибо, «Энфилд! Мы сделали это вместе»

    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился эмоциями в личном твиттере после выхода в финал Лиги чемпионов. Проиграв первый матч со счетом 0:3, мерсисайдцы обыграли «Барселону» – 4:0.

    «Что за особенная ночь! Мы обещали друг другу, что не сдадимся. Что мы будем биться до конца. Мы сделали это вместе. Спасибо, «Энфилд»! Мы в финале. И мы будем продолжать сражаться. You’ll Never Walk Alone!» – написал футболист.

    • Бразилец перешел в «Ливерпуль» из «Монако» летом 2018 года.
    • Он провел все 90 минут в матче против «Барселоны».

    Источник: Твиттер Фабиньо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru