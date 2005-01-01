Фабиньо: «Спасибо, «Энфилд! Мы сделали это вместе»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился эмоциями в личном твиттере после выхода в финал Лиги чемпионов. Проиграв первый матч со счетом 0:3, мерсисайдцы обыграли «Барселону» – 4:0.

«Что за особенная ночь! Мы обещали друг другу, что не сдадимся. Что мы будем биться до конца. Мы сделали это вместе. Спасибо, «Энфилд»! Мы в финале. И мы будем продолжать сражаться. You’ll Never Walk Alone!» – написал футболист.

Бразилец перешел в «Ливерпуль» из «Монако» летом 2018 года.

Он провел все 90 минут в матче против «Барселоны».