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    Шакири, Мане и Ориги – в атаке «Ливерпуля»; Месси, Суарес и Коутиньо выйдут у «Барселоны»

    «Ливерпуль» и «Барселона» объявили стартовые составы на ответный полуфинал Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири, Мане, Ориги.

    «Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, Коутиньо.

    Ранее главный тренер красных Юрген Клопп сказал, что нападающий Роберто Фирмино не сыграет из-за травмы паха, а полузащитник Мохамед Салах – из-за сотрясения мозга.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4404

      _Marqella_ 1 час назад

      У Ливерпуля шансов нет.... жаль конечно, очень симпатичная команда у Клоппа...))

      1
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      Рейтинг: +774

      Mirak92 > _Marqella_ 1 час назад

      Не спорю ,у Клоппа команда на славу вышла,жаль ,что в один балл уступит чемпионство и ввлет в полу финале)но все же масса эмоций за два года Ливерпуль выдал)))

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      Рейтинг: +4404

      _Marqella_ > Mirak92 59 минут назад

      Согласна, жаль, что команда с одним поражением в чемпионате не станет чемпионом....)) таковы реалии АПЛ ))

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      Рейтинг: +647

      Maxi_7 1 час назад

      Мда...без Салаха и Фирмино...плюс Барса всем составом отдыхала всю неделю а Ливерпуль пару дней назад играл супервыматывающий матч с сороками...как бы я не верил в чудеса, но учитывая предматчевые расклады шансов у красных похоже нет от слова вообще, не знаю, стоит ли смотреть игру даже...1-3 Барса победит.

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      Рейтинг: +3204

      ЮНик 1 час назад

      Победи, "Ливерпуль"!!! Даже не надо 7:0, как со "Спартаком", а скромно, по два гола закати в каждом тайме. Ты же можешь, когда очень захочешь... И серебро АПЛ положишь в Кубок ЛЧ!

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      Рейтинг: +963

      Koshkin@myshkyn 1 час назад

      тут только удача спасёт, причём тотальная.... шансы на проход Барсы 80-90 процентов....

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      Рейтинг: +5605

      Eddyson 2 часа назад

      Ориги джокернул в матче с сороками, авось и сегодня чего-нибудь изобразит. Шакири тоже временами силён. Но отыграться с 0:3 сегодня маловероятно, если только фортуна не возжелает с Барсы взыскать за ПСЖ в 1/8 финала.

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      Рейтинг: +5476

      KLIM777 2 часа назад

      ориги о боже))

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      Рейтинг: +2797

      dinar7777dinar 2 часа назад

      барселона победа 2:1 !

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      Рейтинг: +1058

      Павел Буре > dinar7777dinar 2 часа назад

      тотал меньше, 1-0 в пользу барсы.

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      Рейтинг: +2797

      dinar7777dinar > Павел Буре 1 час назад

      думаю ливерпуль гол ковырнут сегодня

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      Рейтинг: +774

      Mirak92 > dinar7777dinar 1 час назад

      3-1 4-1 а пользу барсы,хотя хотелось бы ,что бы Ливер,просто породовал битвой !)победит сильнейший.а финал аякс барса

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      Рейтинг: +2

      ZIDAN 05 > Mirak92 12 минут назад

      Финал Аякс - Барса. Там барса сольёт аяксу с договором что де лигт и де Йонг за бесплатно в барсу

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