Шакири, Мане и Ориги – в атаке «Ливерпуля»; Месси, Суарес и Коутиньо выйдут у «Барселоны»

«Ливерпуль» и «Барселона» объявили стартовые составы на ответный полуфинал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири, Мане, Ориги.

«Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, Коутиньо.

Ранее главный тренер красных Юрген Клопп сказал, что нападающий Роберто Фирмино не сыграет из-за травмы паха, а полузащитник Мохамед Салах – из-за сотрясения мозга.