Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Питер скрестил пальцы, лишь бы не утка..
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может сменить команду в летнее трансферное окно.
По информации Sport24, 28-летнего футболиста не устраивает количество игрового времени в петербургском клубе. Он заинтересован в переходе в «Краснодар».
Россиянин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы присоединиться к южанам, если не получит от «Зенита» гарантий регулярной игровой практики в новом сезоне.
- Шатов выступал за «Краснодар» на правах аренды во второй части сезона-2017/18, проведя за черно-зеленых шесть игр и забив один мяч [в РПЛ в ворота «Зенита»].
- В текущей кампании полузащитник выходил на поле в составе сине-бело-голубых в 26-ти матчах во всех турнирах (в 14-ти – с первых минут), отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.