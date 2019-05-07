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    Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может сменить команду в летнее трансферное окно.

    По информации Sport24, 28-летнего футболиста не устраивает количество игрового времени в петербургском клубе. Он заинтересован в переходе в «Краснодар».

    Россиянин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы присоединиться к южанам, если не получит от «Зенита» гарантий регулярной игровой практики в новом сезоне.

    • Шатов выступал за «Краснодар» на правах аренды во второй части сезона-2017/18, проведя за черно-зеленых шесть игр и забив один мяч [в РПЛ в ворота «Зенита»].
    • В текущей кампании полузащитник выходил на поле в составе сине-бело-голубых в 26-ти матчах во всех турнирах (в 14-ти – с первых минут), отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1366

      Рубинище 4 минуты назад

      Питер скрестил пальцы, лишь бы не утка..

      0
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      Рейтинг: +1145

      ухоженный крокодил 7 минут назад

      Начнем с того, что плаксу не надо было возвращать.
      Не помню не одной его крутой игры после возвращения.

      0
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      Рейтинг: +19215

      афоня72 11 минут назад

      Поживем-увидим!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1135

      Леха из Твери 12 минут назад

      Пропал клуб.

      0
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      Рейтинг: +3497

      Агасфер 14 минут назад

      Тут три варианта : 1.Может перейти.2.Может не перейти.3.Не,не слышал.

      1
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      Рейтинг: +3298

      APchelov 20 минут назад

      Пусть в Сочи едет. Там стадион на самом море. Туда в этом году желающих будет немало

      1
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      Рейтинг: +220

      Dguffin 27 минут назад

      Кря-кря

      Шатов пол сезона был с травмой, а потом видно было что он выходил на поле не в лучшей форме. Матч с Ахматом был для него крайне слабым.

      Так что "новость" высосана даже не из пальца, а из другого места

      1
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      Рейтинг: +21

      Zenit40k 27 минут назад

      Как фан зенита, не хотел бы видеть шатова в команде, т. к. не нравится его игра, когда был халк у нас, Олег играл неплохо, но сейчас жалко смотреть на него, глаза все время вниз смотрят когда пытается обыграть
      Честно сказать он не уровень Краснодара

      1
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      Рейтинг: +5469

      KLIM777 30 минут назад

      какой имбицил придумал это? Как игрок может быть недоволен количеством игрового времени, если он был травмирован. Обоссать журналюгу

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      Рейтинг: +17178

      Боцман59rus 32 минуты назад

      та хоть в кубань, плаксивая п.и.с.т.т.а оказалась кривоногой - а какие были прогнозы.....

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      Рейтинг: +3497

      Агасфер > Боцман59rus 12 минут назад

      Нет,надо оставить " в чемпионе".Там по "прогнозам" много призванных на службу,а десяток шатовых карман Газпрому не отяготит.

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