Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может сменить команду в летнее трансферное окно.

По информации Sport24, 28-летнего футболиста не устраивает количество игрового времени в петербургском клубе. Он заинтересован в переходе в «Краснодар».

Россиянин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы присоединиться к южанам, если не получит от «Зенита» гарантий регулярной игровой практики в новом сезоне.