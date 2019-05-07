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    RMC: «Реал» не будет покупать Мбаппе за 280 миллионов

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом.

    В марте появилась информация, что мадридцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста 280 миллионов евро. Но, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RMC, испанский клуб не собирается тратить такую сумму на приобретение француза.

    Кроме того, «Реал» намерен поддерживать хорошие отношения с катарскими владельцами парижан. Также сам форвард несколько недель назад заявил, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон.

    Как утверждает источник, покупка Мбаппе в летнее межсезонье не является приоритетом для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    • В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 41 матч, забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт нападающего рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +405

      VVadic 1 час назад

      Ну и зря. Барсу можно поздравлять со следующим чемпионством. У Атлетов конкретная перестройка, пока.

      0
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      Рейтинг: +6628

      Cules2013 > VVadic 1 час назад

      Рано такие выводы делать. Когда сезон назад были проблемы после Энрике, уход Неймара, новый тернер Вальверде, который никогда не работал на таком уровне - все отдали сразу чемпионство Реалу. А всё вышло иначе.

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