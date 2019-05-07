RMC: «Реал» не будет покупать Мбаппе за 280 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом.

В марте появилась информация, что мадридцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста 280 миллионов евро. Но, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RMC, испанский клуб не собирается тратить такую сумму на приобретение француза.

Кроме того, «Реал» намерен поддерживать хорошие отношения с катарскими владельцами парижан. Также сам форвард несколько недель назад заявил, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон.

Как утверждает источник, покупка Мбаппе в летнее межсезонье не является приоритетом для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.