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    Егоров: «Левников должен был показать Бумалю прямую красную карточку за удар Фернандо»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 27-го тура РПЛ «Урал»«Спартак» (0:1) Кирилл Левников ошибся, не удалив полузащитника хозяев Петруса Бумаля.

    На 56-й минуте игры хавбек екатеринбургской команды умышленно ударил головой в лицо полузащитника москвичей Фернандо, но Левников показал камерунцу только желтую карточку.

    «В этой ситуации арбитр должен был показать Бумалю прямую красную карточку. Другого быть не может, арбитр допустил ошибку», – сказал Егоров.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. «Урал» имеет 33 балла в активе и располагается на 11-й строчке.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      faze32 18 минут назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +3492

      Агасфер 1 час назад

      Слава богу,что на итоговый результат не повлияло.И странно,что не сказал в своём стиле: "Это красная,но Фернандо действовал неосмотрительно и напоролся на кулак Бумаля".

      1
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      Рейтинг: +5027

      vka1970 1 час назад

      Любят у нас после боя кулаками махать.
      Прям национальная забава какая то.

      3
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      Рейтинг: +5480

      vvv246 2 часа назад

      Где-то видят ошибки судья, а в большинстве случаев как слепые!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +798

      JTherry 2 часа назад

      г-н Егоров, покажите красную карточку Левникову, сколько можно комментировать судейские ошибки и при этом не бороться с ними

      4
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      Рейтинг: +1141

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Так влупите ему дискалификацию на посление 3 тура.

      1
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      Рейтинг: +3518

      Спартач80 2 часа назад

      Всё верно.Если он не видел эпизода-за что желтая?А если видел,то это прямая красная.Левников показал,что такое-быть немного беременным.

      4
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      Рейтинг: +436

      Борат 2 часа назад

      судью на мыло !

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