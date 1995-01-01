Егоров: «Левников должен был показать Бумалю прямую красную карточку за удар Фернандо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 27-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» (0:1) Кирилл Левников ошибся, не удалив полузащитника хозяев Петруса Бумаля.

На 56-й минуте игры хавбек екатеринбургской команды умышленно ударил головой в лицо полузащитника москвичей Фернандо, но Левников показал камерунцу только желтую карточку.

«В этой ситуации арбитр должен был показать Бумалю прямую красную карточку. Другого быть не может, арбитр допустил ошибку», – сказал Егоров.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. «Урал» имеет 33 балла в активе и располагается на 11-й строчке.