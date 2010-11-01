Эдерсон провел 20-й сухой матч и сравнялся с Алисоном

После победы «Манчестер Сити» над «Лестером» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии вратарь «горожан» Эдерсон имеет 20 сухих матчей.

Бразилец сравнялся с соотечественником из «Ливерпуля» Алисоном и перед последним туром они оба претендуют на «Золотую перчатку» АПЛ-2018/19.

Кроме того, Эдерсон стал первым вратарем «Манчестер Сити», сумевшим достичь отметки в 20 сухих матчей за один сезон. В сезонах-2010/11 и 2012/13 к этому достижению был близок Джо Харт, но дважды останавливался на цифре в 18 сухих игр.