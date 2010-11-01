Эдерсон провел 20-й сухой матч и сравнялся с Алисоном

20 сухарей в 37 матчей это уровень
После победы «Манчестер Сити» над «Лестером» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии вратарь «горожан» Эдерсон имеет 20 сухих матчей.
Бразилец сравнялся с соотечественником из «Ливерпуля» Алисоном и перед последним туром они оба претендуют на «Золотую перчатку» АПЛ-2018/19.
Кроме того, Эдерсон стал первым вратарем «Манчестер Сити», сумевшим достичь отметки в 20 сухих матчей за один сезон. В сезонах-2010/11 и 2012/13 к этому достижению был близок Джо Харт, но дважды останавливался на цифре в 18 сухих игр.
- «Манчестер Сити» набрал 95 очков в АПЛ, вернувшись на 1-е место в турнирной таблице.
- За один тур до конца чемпионата «горожане» на одно очко опережают идущий вторым «Ливерпуль».