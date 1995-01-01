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    Джорджевич: «Дзюба готов накрыть мне поляну? Это в его духе»

    Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Россиянин готов устроить банкет туляку за победу его команды над «Локомотивом» в 27 туре РПЛ (2:0). Благодаря этому зенитовцы досрочно стали чемпионами.

    – Лидер «Зенита» и ваш бывший партнер по нападению «Арсенала» прошлого сезона Артем Дзюба заявил, что в знак благодарности готов накрыть поляну…

    – Узнаю Артема. Он любит пошутить. Подобные высказывания вполне в его духе… Персонально за него я очень рад. Наконец Дзюба стал чемпионом России. Да и «Зенит» этого долго ждал. Во второй части чемпионата питерцы доказали, что по праву завоевали этот титул. Они были лучше всех.

    • Джорджевич принадлежит «Зениту», куда должен вернуться летом.
    • Черногорец в текущем сезоне РПЛ провел 24 матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.
    • «Арсенал» идет в очке от зоны Лиги Европы.

    Источник: «Советский спорт»

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