Журналист Короткин: «Спартаковцы Зобнин и Джикия не продаются»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, с кем «Спартак» точно не планирует расставаться летом. Речь идет о двух россиянах.

«Насколько я знаю, в «Спартаке» Георгий Джикия и Роман Зобнин не продаются. Не факт, что расстанутся с Дмитрием Комбаровым. С Денисом Глушаковым, думаю, расстаться попытаются», – сказал журналист.