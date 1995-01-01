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    Журналист Короткин: «Спартаковцы Зобнин и Джикия не продаются»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, с кем «Спартак» точно не планирует расставаться летом. Речь идет о двух россиянах.

    «Насколько я знаю, в «Спартаке» Георгий Джикия и Роман Зобнин не продаются. Не факт, что расстанутся с Дмитрием Комбаровым. С Денисом Глушаковым, думаю, расстаться попытаются», – сказал журналист.

    • «Спартак» в РПЛ идет пятым.
    • Команда продолжает претендовать на место в Лиге чемпионов.
    • Ближайший соперник – «Уфа».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19236

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      С-Э - сборище распространителей фантазий и сплетен. Задолбали уже своим "инсайдом" от бабуль на скамеечке.

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