Журналист Короткин: «Спартаковцы Зобнин и Джикия не продаются»

С-Э - сборище распространителей фантазий и сплетен. Задолбали уже своим "инсайдом" от бабуль на скамеечке.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, с кем «Спартак» точно не планирует расставаться летом. Речь идет о двух россиянах.
«Насколько я знаю, в «Спартаке» Георгий Джикия и Роман Зобнин не продаются. Не факт, что расстанутся с Дмитрием Комбаровым. С Денисом Глушаковым, думаю, расстаться попытаются», – сказал журналист.
- «Спартак» в РПЛ идет пятым.
- Команда продолжает претендовать на место в Лиге чемпионов.
- Ближайший соперник – «Уфа».