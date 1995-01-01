Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут 8 мая

Стала известна дата вынесения приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
Судья зачитает вердикт 8 мая. Начало – в 14:00 по Москве. Ранее прокурор потребовала наказать игроков лишением свободы на срок 17 месяцев.
- Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Есть вероятность, что игроков выпустят из-под стражи прямо в зале суда.