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    Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут 8 мая

    Стала известна дата вынесения приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Судья зачитает вердикт 8 мая. Начало – в 14:00 по Москве. Ранее прокурор потребовала наказать игроков лишением свободы на срок 17 месяцев.

    • Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Есть вероятность, что игроков выпустят из-под стражи прямо в зале суда.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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