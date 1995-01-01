Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут 8 мая

Стала известна дата вынесения приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

Судья зачитает вердикт 8 мая. Начало – в 14:00 по Москве. Ранее прокурор потребовала наказать игроков лишением свободы на срок 17 месяцев.